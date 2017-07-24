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    Кровавые разборки в Днепре: возросло число жертв

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    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (358)

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    Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, один из пострадавших в результате стрельбы скончался в больнице, в регионе введен оперативный план "Сирена".
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    056.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате стрельбы в Днепре, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
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    "В Днепре полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, при которой погибли два человека. Еще четверо лиц госпитализированы. В области введен оперативный план "Сирена". Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, около 20.00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра слышны выстрелы, и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.

    "Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пяти гражданам, которые находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле", — уточнили в полиции.

    В результате стрельбы на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

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    Событие зарегистрировано в журнале единого учета Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции. Решается вопрос относительно правовой квалификации инцидента.

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