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    ЧП в Днепре: найдена машина бойца АТО, на которой скрылись стрелки - СМИ

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    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (361)

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    По данным СМИ, Subaru, которую нашли брошенной в одном из спальных районов Днепра, принадлежит днепропетровскому адвокату и бойцу АТО Эдмунду Саакяну, раненому в ходе стрельбы.
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    kp.ua

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В одном из спальных районов Днепра — на жилмассиве Победа — найден автомобиль, на котором скрылись стрелки, расстрелявшие группу людей вечером в понедельник близ кальянной, сообщает издание "Страна", ссылаясь на источники.

    На месте стрельбы в Днепре
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    Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник Эдмунд Саакян.

    По предварительной информации, машина Subaru принадлежит днепропетровскому адвокату и бойцу АТО Эдмунду Саакяну, который также пострадал в результате инцидента.

    "Раненый адвокат и атошник Саакян сумел сделать несколько выстрелов и ранить одного из стрелков, напавших на его компанию", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Расстреляли из Калашникова. Появились фото с места разборок в Днепре

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