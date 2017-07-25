ЧП в Днепре: найдена машина бойца АТО, на которой скрылись стрелки - СМИ

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В одном из спальных районов Днепра — на жилмассиве Победа — найден автомобиль, на котором скрылись стрелки, расстрелявшие группу людей вечером в понедельник близ кальянной, сообщает издание "Страна", ссылаясь на источники.

Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник Эдмунд Саакян.

По предварительной информации, машина Subaru принадлежит днепропетровскому адвокату и бойцу АТО Эдмунду Саакяну, который также пострадал в результате инцидента.

"Раненый адвокат и атошник Саакян сумел сделать несколько выстрелов и ранить одного из стрелков, напавших на его компанию", — говорится в сообщении.

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