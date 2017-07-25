В Днепре вспыхнул языковой скандал в одном из госбанков

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Скандал вокруг вопроса употребления русского языка произошел в одном из отделений "Ощадбанка" в Днепре, сообщают пользователи социальных сетей.

Читайте также: Казус с Романенко. Украина погрузилась в языковые распри

Как сообщила Кристина Счасная на своей странице в Facebook, одна из сотрудниц банка отказалась общаться с ней на украинском языке, после чего клиентка пожаловалась руководству финорганизации.

Пост Кристины Счасной

В банке поблагодарили женщину за бдительность и напомнили, что согласно 10-й статье Конституции, украинский язык является обязательным средством общения на всей территории Украины для органов госвласти.

Напомним, блогера и журналиста Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" за то, что он отказался говорить на украинском языке.