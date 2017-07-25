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    Общество

    В Днепре вспыхнул языковой скандал в одном из госбанков

    (обновлено: )13703
    Как сообщила одна из пользователей социальных сетей, одна из сотрудниц "Ощадбанка" отказалась общаться с ней на украинском языке, после чего клиентка обратилась к руководству финорганизации.
    Вывеска Ощадбанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Скандал вокруг вопроса употребления русского языка произошел в одном из отделений "Ощадбанка" в Днепре, сообщают пользователи социальных сетей.

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    Как сообщила Кристина Счасная на своей странице в Facebook, одна из сотрудниц банка отказалась общаться с ней на украинском языке, после чего клиентка пожаловалась руководству финорганизации.

    Пост Кристины Счасной

    В банке поблагодарили женщину за бдительность и напомнили, что согласно 10-й статье Конституции, украинский язык является обязательным средством общения на всей территории Украины для органов госвласти.

    Напомним, блогера и журналиста Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" за то, что он отказался говорить на украинском языке. 

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