Министру финансов ДНР сообщено подозрение в финансировании терроризма - ГПУ

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Министру финансов ДНР заочно сообщено подозрение в финансировании терроризма, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Министру финансов террористической организации ДНР объявлено подозрение в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", — написала Сарган.

Сарган отметила, что во время досудебного расследования, которое проводят органы СБУ под процессуальным руководством прокуратура Донецкой области, установлено, что 38-летняя уроженка Донецка в ноябре 2014 г. добровольно вступила в ряды ополченцев и получила должность министра финансов ДНР.

По ее словам, находясь на указанной должности, подозреваемая реализует возложенные на министерство функции по финансовому контролю за использованием бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов ДНР, за счет которых, в свою очередь, финансируются учреждения ДНР, в частности, учреждения силового блока.

"Осознавая, что денежные активы, сбор и обращение которых происходит на территории Донецкой области, временно неподконтрольной украинской власти, будут использованы для целей боевиков, в том числе по насильственному изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также содержание захваченной боевиками части Донецкой области, подозреваемая продолжает работать на террористов, обеспечивая своими действиями финансирование террористической деятельности", — написала пресс-секретарь.

Она также отметила, что в связи с тем, что указанное лицо находится на временно неподконтрольной территории, ей заочно объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.