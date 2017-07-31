ГПУ подозревает главу Минфина в уклонении от уплаты налогов - СМИ

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 18 июля.

Суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998-2016 гг.

Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса). Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.

По данным ГПУ, Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн грн, а также автомобиль BMW Х5.

Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. грн на счет в "Укрсоцбанке".

Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен.

Ранее Данилюк принес свои извинения перед общественностью за "ошибки" в составлении своей налоговой декларации, в которую не попали ведомости о том, что он формально является директором трех оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Каймановых островах.

После назначения министром финансов Александр Данилюк анонсировал программу деоффшоризации украинской экономики. Так, Украина планирует подписать Многостороннее соглашение об обмене информацией и пересмотреть двусторонние соглашения об избегании двойного налогообложения.