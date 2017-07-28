ГПУ: разоблачен конвертационный центр с оборотом в 34 млн гривен

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Во время санкционированных судом 13 обысков в г. Киеве было изъято 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн", — сообщает ГПУ.

gp.gov.ua В разоблаченном конвертационном центре

gp.gov.ua/ В разоблаченном конвертационном центре

В ГПУ также рассказали, что злоумышленники предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, переводу безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области, часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (г. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.

Наложен наложен арест на банковские счета транзитных СХД. Решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов) стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, было ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий.