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    Общество

    ГПУ: разоблачен конвертационный центр с оборотом в 34 млн гривен

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    В ГПУ сообщили, что в конвертационном центре предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен, сообщает пресс-служба ГПУ.

    "Во время санкционированных судом 13 обысков в г. Киеве было изъято 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн", — сообщает ГПУ.

    gp.gov.ua
    В разоблаченном конвертационном центре
    gp.gov.ua/
    В разоблаченном конвертационном центре

    В ГПУ также рассказали, что злоумышленники предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, переводу безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости. 

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    В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области, часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (г. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.

    Наложен наложен арест на банковские счета транзитных СХД. Решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов) стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, было ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий.

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