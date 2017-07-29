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    ЕС запустил санкционную процедуру против Польши

    (обновлено: )67820
    Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Варшавы из-за вызвавшей споры судебной реформы Польши, которая нарушает законодательство ЕС, говорится в заявлении ЕК.

    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
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    "Еврокомиссия запустила против Польши процедуру по предотвращению нарушений, направив ей письмо с официальным уведомлением", — говорится в заявлении. Там отмечается, что сделано это после официальной публикации Варшавой закона о работе судов 28 июля.

    Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

    Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.

    В Польше в связи с судебной реформой с 21 июля проходят акции протеста, самая массовая из них прошла в Варшаве и собрала порядка 50 тысяч человек. Участники протестов требовали от президента ветировать все три законопроекта.

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