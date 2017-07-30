Глава Минюста Польши посоветовал президенту брать пример с Орбана

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро раскритиковал президента республики Анджея Дуду за решение ветировать два закона о судебной реформе, посоветовав ему брать пример с венгерского премьера Виктора Орбана, который реформировал страну, несмотря на критику и демонстрации.

Зебро в интервью журналу W Sieci, которое будет опубликовано в понедельник, прокомментировал решение главы государства ветировать законы о Верховном суде и Национальном судебном совете.

"В этом контексте основной вопрос звучит еще более драматично: или президент войдет в историю как, без преувеличения, великий человек, как один из руководителей хорошего изменения (под таким лозунгом правящая партия "Право и справедливость" проводит реформы в Польше — ред.), как человек, который способствовал строительству сильного, честного польского государства, или мы поляжем, первым поляжет господин президент", — считает министр.

По его словам, в такой ситуации глава государства в будущем сможет рассчитывать максимум на роль "молодого комментатора с личной охраной". "Это в итоге выбор между величием и гротеском", — добавил Зебро, при этом отметив, что верит в то, что "мудрость, отвага и мужество" президента победят.

Как пример такого поведения министр привел венгерского премьера Орбана. "В политике стоит иметь характер. Продемонстрировал это хотя бы Виктор Орбан, который не переживал из-за демонстраций, критики или попыток насмешек и изменял страну вопреки европейскому истеблишменту и его лидерам. Большинство соотечественников благодарны ему за отвагу", — считает польский министр.

Сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Президент Анджей Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы Минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.

Дуда принял решение ветировать два закона в рамках судебной реформы, но подписал один из них — о работе всеобщих судов. Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Закон о работе всеобщих судов Польши был опубликован, после чего Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении республики.