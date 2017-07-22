Rzeczpospolita: как демографические проблемы Украины бьют по Польше

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"СМИ широко комментировали недавно обнародованные демографические прогнозы ООН — катастрофические для Польши. Но настоящая катастрофа надвигается на Украину, где демографический коллапс в связи с развалом экономики создаст у нашей юго-восточной границы геополитическую дыру, которую заполнят Россия или Запад", — пишет в статье для Rzeczpospolita эксперт по вопросам безопасности, аналитик Анджей Талага.

"Украина может прекратить свое существование еще при текущем поколении, с фатальными последствиями для польской безопасности. Следует иметь ввиду, что мы имеем дело, особенно в исторических спорах, не с равноправным партнером, но с прикованным к постели больным. За 20 лет может произойти так, что просто не будет кому доказывать нашу моральную правоту по поводу геноцида поляков на Волыни и в Восточной Галичине", — полагает аналитик.

Поляков становится меньше

"По данным ООН, в ближайшие 30 лет население Польши сократится до 32 миллионов человек, а к концу века — до 25 миллионов. Это произойдет при сохранении рождаемости на уровне менее 1,3 детей на одну женщину… Но Польша может с этой проблемой справиться, так как ее экономика развивается и в течении нескольких ближайших лет станет одной из самых крупных в мире", — отмечает эксперт.

"Это означает, что мы можем позволить себе поддерживать программы рождаемости, в том числе выдавать пособия для каждого нового ребенка, финансировать бесплатные ясли и детские сады в массовом масштабе. Мы также должны быть привлекательными для качественных иммигрантов. Развитая экономика также обладает гораздо большей способностью абсорбировать технологии для повышения производительности, даже в области робототехники и искусственного интеллекта", — отмечает эксперт по вопросам безопасности.

"Мы не должны взлететь на воздух из-за взрыва демографической бомбы, не следует также недооценивать мощь польского государства. Важен контекст наших проблем. В конце концов, ни одна страна в Европе не достигает необходимого уровня для воспроизводства поколений — 2,1 ребенка на одну женщину. Западные государства стареют и их население уменьшается, хотя эта тенденция наиболее сильно сказывается на странах Центральной и Восточной Европы", — продолжает Анджей Талага.

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"Ситуация в Украине выглядит катастрофически. ООН поместила Украину вместе с Польшей в группе стран, наиболее подверженных риску депопуляции. У обеих стран похожий, очень низкий уровень рождаемости. Но между нашими странами есть большое количество различий, из-за чего последствия депопуляции будут совершенно разными. В Польше сейчас находятся 1,2 миллиона украинцев, которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может остаться в стране. В ближайшие годы, очевидно, украинская иммиграция в Польшу продолжится, поскольку это единственный способ для семей решить свои экономические проблемы", — говорится в статье.

"Польша стала привлекательным рынком труда. Если и другие страны начнут привлекать больше украинцев в связи с отменой визового режима со стороны ЕС, демографическим последствием для Украины будет турбодепопуляция", — отмечает аналитик.

Масштаб коллапса слишком велик

"Украинцам есть от чего бежать. Правда, рост ВВП в 2016 году составил на Украине 2 процента, а в этом году говорят о 2,2 процента. Но это слишком вялый выход из глубокой катастрофы, и слишком медленный для того, чтобы поставить страну на ноги. В настоящее время ВВП Украины составляет 83 миллиарда долларов, в 2013 г., до Майдана, ВВП составлял 180 миллиардов долларов", — напоминает Анджей Талага.

"Это сравнение показывает, какую цену заплатили украинцы за революцию… Доход среднестатистического украинца упал ниже уровня мусульманских стран Северной Африки. Масштаб коллапса настолько велик, что Украине необходима широкая международная поддержка, но ничего подобного в настоящий момент не происходит", — продолжает эксперт.

"Достоверные данные о ситуации в стране выяснить крайне сложно. Мы даже не знаем, как много людей в настоящее время живет в Украине. Ни одной переписи не проводилась после потери Крыма и Донбасса, волны миграции, в том числе в Польшу. Согласно последним данным переписи 2001 года, в Украине проживало 48 миллионов человек, но все указывает на то, что в настоящее время живет там сейчас меньше людей, чем в Польше", — отмечает эксперт по вопросам безопасности.

"300 лет назад большая часть территории нынешней Украины представляла собой бескрайние необжитые степи. Кто знает, будет ли это снова. Не стоит бить Украину, потому что она и так еле жива. Не сегодня и не завтра, но в конце концов она может стать пустыней с разрушенной экономикой и без сил для выживания", — предостерегает Анджей Талага.