О чем пишут в мире: жизнь убийцы из Гамбурга, угрозы Еврокомиссии Польше

РИА Новости Украина

Личность убийцы из Гамбурга

Немецкие СМИ обсуждают новые подробности о личности Ахмада А., напавшего с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге.

Выяснилось, что подозреваемый в атаке 26-летний беженец уже был известен службам безопасности Германии. Власти зафиксировали у мужчины признаки радикализации, однако так и не дошли до того, чтобы оценить ту непосредственную опасность, которую он может представлять, пишет журнал Spiegel.

Также сообщается, что Ахмад А., с одной стороны, демонстрировал исламистские наклонности, а с другой – признаки психической нестабильности. Полиция исходит из того, что к инциденту вело целое "нагромождение проблем", однако что в конечном итоге послужило рычагом для атаки – пока неясно.

Газета Welt уточняет, что первые признаки радикализации мужчины проявились в августе 2016 года. Он перестал употреблять алкоголь, стал много молиться и постоянно повторял исламистские лозунги. Ведомство по охране конституции ФРГ в тот момент классифицировало его как "исламиста", однако не как потенциально опасного террориста. Издание также приводит небольшую статистику и сообщает, что порядка 800 человек в одном Гамбурге зарегистрированы как исламисты. Наблюдать за таким большим числом людей одновременно невозможно, заключает Welt.

Смотрите также: Успех после клипа Бибера. Сексуальная крымчанка покоряет интернет

В то же время, по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у Ахмада А. ранее не было ни одной судимости. Мужчина приехал в Германию в марте 2015 года в потоке сотен тысяч других беженцев. До этого он, вероятно, был в Норвегии, Испании, Швеции. Примечательна информация газеты о том, что он отлично говорит по-английски, а также по-шведски и по-норвежски.

Состязание ЕС и Польши

Внимание мировых СМИ продолжает привлекать конфликт внутри Европы, разгоревшийся в свете судебной реформы в Польше.

Еврокомиссия в субботу сообщила, что запустила санкционную процедуру в отношении Варшавы из-за вызвавшей споры судебной реформы Польши, которая нарушает законодательство ЕС.

"Состязание между Брюсселем и Варшавой продолжается. Брюссель играет мускулами", — комментирует французская Figaro.

Как пишет Wall Street Journal, Евросоюз может выступить за "беспрецедентные санкции в отношении Польши". Вместе с тем, по мнению издания, маловероятно, что такая инициатива получит достаточную поддержку со стороны всех стран-членов ЕС.

Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Британская Financial Times напоминает, что реформа "уже привела к уличным протестам в Польше, а также разожгла конфликт между господином Дудой … и правительством".

Миллиард евро за Brexit

Новые правила таможенного досмотра на границах Великобритании после Brexit могут привести к задержкам доставки грузов, экономический ущерб от которых может составить не менее 1 миллиарда фунтов в год (около 1.3 млрд. евро — ред.), свидетельствуют данные отчета европейского исследовательского центра Oxera. Результаты исследования проанализировала газета Guardian.

Глава транспортного департамента центра Эндрю Миней предлагает четыре сценария таможенного контроля после Brexit. Наиболее вероятным Guardian считает сценарий под названием "замедление торговли: невысокий уровень регулирования, высокий уровень контроля".

"Контроль будет производиться в портах или на различных пунктах досмотра. Однако число задействованного в проверках персонала значительно возрастет, а время проверки многих грузов увеличится", — пишет Миней.

"По нашим оценкам, этот сценарий обойдется, по меньшей мере, в 1 миллиард фунтов в год", — считает он.

Исследователь добавляет, что эти оценки можно считать "скромными", поскольку в обозначенную сумму не входят многие сопутствующие расходы, в том числе издержки на создание новых контрольных пунктов и оплата труда сотрудников. Газета отмечает, что члены консервативной партии ранее уже высказывали опасения относительно возможного увеличения очередей на границах.

Скотч после Brexit

Власти Шотландии призвали правительство Великобритании законодательно защитить индустрию виски после выхода королевства из Евросоюза, пишет газета Independent. По данным издания, доходы от экспорта скотча составляют около 4 миллиардов фунтов, отрасль предоставляет около 20 тысяч рабочих мест.

В настоящий момент в Евросоюзе существует четкое определение скотча, которое "защищает его от некондиции". Опасения, что ситуация может измениться после выхода Британии из Евросоюза, возникли у шотландских властей после визита британского министра международной торговли Лиама Фокса в США.

"Соединенные Штаты четко заявили на переговорах по трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству, что они поддерживают смягчение определения виски, что может открыть рынок для ряда продуктов, которые не соответствуют стандартам", — цитирует газета письмо министра экономики Шотландии Кейта Брауна, направленное британским министрам.

Браун потребовал сохранить европейское определение виски после Brexit. По словам представителя британского правительства, власти Великобритании приложат все усилия для того, чтобы отрасль сохранила свои экспортные преимущества после выхода из ЕС.

"Скотч – это успешная экспортная статья Великобритании, и мы будем поддерживать эту индустрию, чтобы она могла богатеть и процветать после Brexit", — цитирует газета заявление представителя.