Суд ЕС постановил прекратить вырубку Беловежской пущи в Польше

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Суд ЕС постановил немедленно прекратить вырубку Беловежской пущи на территории Польши, удовлетворив таким образом запрос Еврокомиссии о приостановке работ до вынесения решения по иску, сообщает радиостанция RMF.

Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

По данным радиостанции, суд по запросу Еврокомиссии применил "предупредительные меры", согласно которым власти Польши должны прекратить вырубку уже с сегодняшнего дня. Тем не менее, это решение не окончательно – властям Польши дали время до 4 августа для предоставления суду своих замечаний по данному делу, которые будут рассмотрены.

Ранее сообщалось, что на урегулирование спора по Беловежской пуще может уйти до двух лет.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.