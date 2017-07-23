Британия и ЕС не нашли компромисса в переговорах по Brexit

Владимир Матвеев, обозреватель

Первый раунд переговоров Великобритании и Евросоюза по ключевым аспектам процесса выхода из евроблока "не принес прогресса". Стороны не смогли достигнуть компромисса в вопросах прав граждан ЕС и Великобритании на территории друг друга, а также будет ли Лондон платить компенсацию за выход из блока. Такое заявление сделал на пресс-конференции в четверг, 20 июля по итогам четырехдневных дискуссий в Брюсселе глава делегации Евросоюза Мишель Барнье.

Наряду с этим, представители Великобритании и Евросоюза согласовали график дальнейших переговоров.

Очередной раунд переговоров намечен на конец августа. На нем, как ожидается, уделят особое внимание таким ключевым вопросам, как права граждан Великобритании и ЕС после Brexit, границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз, а также финансовые претензии Брюсселя к Лондону, передает "Радио Свобода".

По словам Барнье переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Великобританией, на которых настаивает Лондон, можно будет вести только после решения этих ключевых вопросов.

Великобритания заинтересована в таком договоре, поскольку в рамках Brexit она покидает европейский внутренний рынок и европейский таможенный союз.

REUTERS Neil Hall Сторонники выхода Великобритании из ЕС

В то время как Великобритания настаивает на обсуждении договора о свободной торговле с Евросоюзом, в Брюсселе не намерены обсуждать торговое сотрудничество до тех пор, пока не получат ясных ответов на три вопроса.

Это — права граждан государств-членов ЕС, постоянно проживающих в Великобритании, и британских граждан, проживающих в странах Евросоюза; взаимное финансовое урегулирование отношений; будущее границы между Ирландской республикой (ЕС) и Северной Ирландией, входящей в Соединенное Королевство.

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Британцы предлагают предоставить европейцам вид на жительство по их личному запросу. Евросоюз отвергает эту меру, как недостаточную, так как вид на жительство относительно нынешнего статуса проживания представляет собой ухудшение статуса-кво.

На пресс-конференции Барнье настаивал на том, чтобы права граждан после Brexit гарантировал Европейский суд. Однако, премьер-министр Тереза Мэй выступает против того, чтобы после Brexit суд ЕС следил за соблюдением прав граждан ЕС. По мнению Лондона, этим должны будут заниматься только британские суды.

Напомним, три миллиона граждан стран-членов Евросоюза в настоящее время проживают на территории Великобритании. Полтора миллиона британцев — в странах ЕС.

Со своей стороны, британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал после переговоров в Брюсселе о "подвижках". Однако, он оставил открытым вопрос о том, заплатит ли его страна компенсацию Брюсселю за выход из состава ЕС.

"Мы — страна, признающая свои международные обязательства и права, и мы намерены и впредь прилагать усилия к их соблюдению", — цитирует Дэвиса DW. Согласно сообщениям, сумма финансовых претензий Брюсселя к Лондону достигает 100 млрд евро. Великобритания до сих пор исключала возможность выплаты такой компенсации.

Евросоюз же настаивает на том, что Великобритания должна будет рассчитаться с Брюсселем по всем обязательствам перед Евросоюзом, включая вклад в его единый бюджет.

Между тем, ситуацию сейчас осложняет политика. Контроль премьер-министра Терезы Мэй над кабинетом, который изначально разделился по вопросу о Brexit, был существенно подорван результатами внеочередных выборов в парламент в минувшем месяце.

Переговоры о Brexit проходили на фоне усложнившейся внутриполитической ситуации в Великобритании. Кроме того, переход Великобритании на новую законодательную базу может лишить беспокойные Эдинбург и Кардифф целого ряда полномочий.

Напомним, переговоры о выходе Великобритании из ЕС продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 7 сентября 2017 года проведут первые полные парламентские дебаты по законопроекту "European Union (Withdrawal) Bill" о выходе страны из состава Евросоюза.