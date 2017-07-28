В Варшаве сочли предвзятой публикацию Минобороны РФ об освобождении Польши

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что опубликованные министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю.

Российское военное ведомство ранее опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных в те годы.

"Публикация старательно отобранных документов, чтобы доказать предвзятый тезис (о том, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно "освободителями"), вырванных из контекста, с необъективными комментариями, фальсифицирует историю. Такую ложную картину создает также вступление, которое предваряет опубликованные документы", — говорится в заявлении института.

Вступление к документам, опубликованным МО РФ, гласит: "Летом 1944 года войска 1 Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". В институте подчеркнули, что летом 1944 года были обязательны предвоенные границы Польши, "а Красная Армия пересекла ее уже в январе 1944 года".

"С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе. После изгнания из города немцев Красная Армия и НКВД окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за освобождение города солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу. Офицеров АК арестовали и вывезли в лагеря в СССР. Так выглядело "освобождение" Кресов", — заявили в институте.

В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в центральной части Польши публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны РФ, содержали в себе "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".

"Можно понять отмеченные в опубликованных документах эпизодические или локальные реакции измученного пятилетней немецкой оккупацией населения на вторжение Красной Армии в Польшу. Надеялись, что она принесет свободу, часто не было известно, какие у Советов планы в отношении Польши. Реальность быстро принесла разочарование: Красная армия действительно вытеснила немцев с польских земель, но в то же время играла роль защитного зонта для процесса силового введения в Польше коммунистической диктатуры", — говорится в сообщении.

По мнению IPN, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение". "Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", — заявили в институте.

Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений, совершенных в отношении поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследования преступлений против человечности и военных преступлений.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.