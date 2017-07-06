Что на самом деле сказал об Украине и РФ глава МИД Польши в своем интервью

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальное интервью

Интервью главы МИД Польши Витольда Ващиковского изданию wPolityce, в котором он резко высказался об Украине, уже наделало немало шуму. Киев возмущен высказываниями министра и требует объяснений.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша наложит вето на вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

По его мнению, экономическое сотрудничество Польши с Украиной не выглядит очень хорошо, но хуже всего отношения в вопросах истории.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", — сказал он.

Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Министр напомнил, что сейчас готовится визит польского президента Анджея Дуды в Киев, а в прошлом году в Варшаве были президент Петр Порошенко и ряд украинских министров. При этом работа над решением общих проблем продолжается.

"Нам удалось стабилизировать отношения с Беларусью. Это не было легко, но сегодня между нашими странами нет идеологической войны. Что касается Украины, хорошо, мы работаем…", — добавил он.

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При этом, по мнению Ващиковского, со стороны Украины нет явного желания решать насущные проблемы страны.

"Слишком много этой воли не видно. На это накладывается наивная вера украинцев, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией. Сегодня мы видим, что этого не произойдет, что Париж и Берлин не стремятся вернуться к ситуации до агрессии. На мой взгляд, если старые форматы переговоров не работают, вы должны думать о чем-то новом, с участием США и других европейских стран", — подчеркнул Ващиковский.

Реакция Киева

Высказывания главы МИД Польши вызвали резкую реакцию в Украине.

МИД Украины вызвал на разговор посла Польши Яна Пекло из-за высказываний Ващиковского. Также в министерстве считают некорректными некоторые высказывания польского министра.

"В этой связи обращено внимание на некорректность высказываний министра В. Ващиковского по ситуации на Востоке Украины. Было отмечено, что именно украинский народ платит очень большую цену – ценой сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска", — добавили в ведомстве.

В МИД Украины призвали польских политиков более сдержано подходить к чувствительным историческим вопросам, а также не политизировать общее историческое прошлое.

В то же время экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский считает, что Украина должна потребовать объяснения от Польши за высказывания главы внешнеполитического ведомства. "Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений", — отметил Лубкивский.

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Дружба насмарку

За последний год градус напряжения между поляками и украинцами заметно возрос, продолжают накапливаться взаимные претензии на почве различий в толковании событий истории, в частности Волынской трагедии.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. С требованием отказаться от культа Степана Бандеры выступал и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

По материалам из открытых источников интернета