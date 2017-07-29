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    Фотоленты

    Успех после клипа Бибера. Сексуальная крымчанка покоряет интернет

    (обновлено: )74610
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова
    instagram.com/playmateiryna

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    Модель эротического журнала Playboy Ирина Иванова

    Пышногрудая модель-крымчанка Ирина Иванова продолжает покорять интернет, выкладывая в Instagram множество фотографий.

    Ирина Иванова родом из Феодосии, но переехала в США, в город Тусон, вместе с родителями, когда ей было 16 лет.

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    В настоящее время она снимается в эротических фотосессиях для мужского журнала Playboy, а также, по данным СМИ, работает переводчиком.

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    Ирина Иванова стала героиней клипа DJ Khaled и Джастина Бибера на песню "I'm The One". После апрельского клипа известность девушки стала расти молниеносно.

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