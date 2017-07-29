Успех после клипа Бибера. Сексуальная крымчанка покоряет интернет

Пышногрудая модель-крымчанка Ирина Иванова продолжает покорять интернет, выкладывая в Instagram множество фотографий.

Ирина Иванова родом из Феодосии, но переехала в США, в город Тусон, вместе с родителями, когда ей было 16 лет.

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В настоящее время она снимается в эротических фотосессиях для мужского журнала Playboy, а также, по данным СМИ, работает переводчиком.

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Ирина Иванова стала героиней клипа DJ Khaled и Джастина Бибера на песню "I'm The One". После апрельского клипа известность девушки стала расти молниеносно.