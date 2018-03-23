Репарации за Вторую мировую. Польша пересчитала требуемую у ФРГ сумму

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.

Германия должна выплатить Польше более $543 млрд компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил глава комиссии по репарациям сейма Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает Dziennik

Он отметил, что эта сумма почти на $300 млрд меньше, чем заявлялось ранее.

Глава комиссии завил в парламенте, что в 1990 году сумма репараций достигала $284 млрд, но с учетом покупательной способности доллара в 2017 году эта сумма увеличивается до $543 млрд.

По словам Мулярчика, от действий фашистов пострадали 13 млн 315 тыс. поляков, при этом подавляющее большинство жертв уже умерли.

"Большинство из них никогда не получило ломанной марки, доллара или злотого от Германии", — сказал Мулярчик.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, оценивается в 850 миллиардов долларов.