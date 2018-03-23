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    Репарации за Вторую мировую. Польша пересчитала требуемую у ФРГ сумму

    (обновлено: )28821
    В 1990 году сумма репараций достигала $284 млрд, но с учетом покупательной способности доллара в 2017 году эта сумма увеличивается до $543 млрд.
    Флаг Польши
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. 

    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня
    Польша готовится к "историческому контрнаступлению" на Германию
    Германия должна выплатить Польше более $543 млрд компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил глава комиссии по репарациям сейма Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает Dziennik.

    Он отметил, что эта сумма почти на $300 млрд меньше, чем заявлялось ранее.

    Глава комиссии завил в парламенте, что в 1990 году сумма репараций достигала $284 млрд, но с учетом покупательной способности доллара в 2017 году эта сумма увеличивается до $543 млрд.

    По словам Мулярчика, от действий фашистов пострадали 13 млн 315 тыс. поляков, при этом подавляющее большинство жертв уже умерли.

    "Большинство из них никогда не получило ломанной марки, доллара или злотого от Германии", — сказал Мулярчик.

    Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, оценивается в 850 миллиардов долларов.

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