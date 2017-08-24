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    Премьер Польши заявила о праве Варшавы на репарации от Германии

    (обновлено: )28414
    Премьер-министр Польши Беата Шидло назвала свою страну жертвой Второй мировой войны, которой ущерб "никаким образом еще не был возмещен". По словам политика, "речь о репарациях - это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит".
    Беата Шидло
    Facebook Beata Szydło

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за последствия Второй мировой войны.

    Массовые протесты в Варшаве
    REUTERS Agencja Gazeta/Franciszek Mazur via REUTERS
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    "Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен", — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг.

    "Сегодня речь о репарациях — это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит. Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны", — добавила она.

    В Польше с недавних пор усилилась дискуссия о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В частности, о том, что Польша никогда не отказывалась от репараций, заявлял лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

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