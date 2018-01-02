То, о чем мечтал Гитлер, реализовали при Меркель

РИА Новости Украина

Точную сумму инвестиционного проекта Кай Гардея (Kai Gardeja), директор по курортному направлению городка Бинц на острове Рюген, назвать не может. По его оценкам, речь идет об общей сумме от 500 до 700 миллионов евро. На эти деньги будет отремонтирован комплекс зданий, протяженность которых составляла когда-то 4,5 км. Национальная народная армия ГДР и СССР использовали Прору в качестве самого монументального комплекса казарм. После ухода бундесвера здания преимущественно пустовали и пришли в упадок. С 2004 года блоки с 1 по 5 ремонтируются. Сейчас здесь среди прочего расположилась крупнейшая в Европе молодежная гостиница. По словам Гардея, в ней появится около 3800 квартир.

"Прора – это одновременно и проклятие, и счастье, — говорит эксперт. — С одной стороны, проклятие прошлого с огромным историческим бременем. Но строительство будущего – это счастье. Это один из крупнейших туристических проектов. И его строительство идет на наших глазах".

Помимо фешенебельных квартир и апартаментов для аренды в Проре появятся также и гостиницы или, как в блоке 4, жилая площадь для людей, нуждающихся в уходе. По словам Гардея, возникнет хороший "микс" на любой кошелек.

Корреспондент Sputnik поинтересовался, как люди относятся к историческому прошлому комплекса. При власти национал-социалистов комплекс был спроектирован и построен в период с 1936 по 1939 гг. В итоге Вторая мировая война помешала использованию комплекса как места отдыха для 20 000 туристов.

"История, к счастью, не ожила, — говорит Гардея. — Это напряженный момент между сохранением этого исторического места и невпаданием в идеализированную романтику". Этот момент прорабатывают в туристическом и политически-образовательном плане. "Есть очень осознанное обращение с этим местом. У нас мощные культурные учреждения, которые работают с терминологией водного курорта Прора и историей".

Опасности, что Прора может стать местом паломничества неонацистов, эксперт не видит. Есть люди, которые спрашивают: как такое возможно?

de.sputniknews.com Строительство на острове Рюген

Есть и конфликты.

Среди населения тема использования комплекса – спорная. Во время использования Проры военными, территория была закрытой. С одной стороны, жители знают это место еще с того времени, потому что они здесь работали. С другой стороны, это место знакомо и отдыхающим.

"Мы еще ищем друг с другом верное направление. Туристы и жители должны еще только открыть для себя это место", — говорит Гардея.

Из-за своей истории интерес к Проре велик – и в международном плане. "Мы пользуемся невероятным спросом, прежде всего, в США, а также в Швеции, Дании, Франции и Италии, на азиатском рынке. Это несет в себе и большую ответственность. Высокая международная репутация будет способствовать положительной восприятию. Пять-десять лет потребуется на то, чтобы понятие "Прора" стало восприниматься положительно, как мы этого и хотим, — говорит Гардея.

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Кто хочет приобрести квартиру в одном из блоков, не должен больше долго ждать. Спрос очень большой. По словам Гардея, среди покупателей много шведов и датчан. Также высокий спрос наблюдается среди жителей Берлина и Гамбурга, а также южной Германии.