Хроника 13 октября: "самоопределение Закарпатья", Тимошенко идет в президенты

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В школах Хмельницкого отказались от русского языка, Украина подала новый иск к России в ВТО, а в Кривом Роге произошла поножовщина. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Мэр объявил школы Хмельницкого свободными от русского языка

Мэр Хмельницкого от ВО "Свобода" Александр Симчишин заявил, что в городских школах не будут изучать русский язык. "С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык", – сообщает пресс-служба политсилы. Симчишин также добавил, что "далее мы беремся за факультативы". "Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", – заключил городской голова.

Украина подала новый иск к России в ВТО

Украина подала очередной, уже третий, иск против России во Всемирную торговую организацию из-за ограничений импорта своей продукции российской стороной, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли. Украинская сторона утверждает, что Россия нарушила свои обязательства перед ВТО, вводя ограничения для импорта украинской продукции в период с 2013 по 2015 годы.

В Минфине озвучили сроки получения очередного транша МВФ

Получение Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы финпомощи до конца 2017 года вполне реалистично, заявил глава Минфина Александр Данилюк, выступая в Атлантическом Совете в Вашингтоне. "Получение транша до конца года реалистично", — сказал он. И добавил, что в парламенте и правительстве сейчас проходит процесс имплементации двух важнейших реформ: в области антикоррупционной деятельности, приватизации. Пенсионная реформа тоже была утверждена недавно.

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ООН прогнозирует тяжелую зиму для миллионов украинцев

Миллионы украинцев будут нуждаться в помощи с наступлением зимы, заявили в ООН по итогам визита в Украину помощницы генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер. Мюллер с 10 по 13 октября находилась в Украине, где посетила Киев, а также территорию Донбасса. Как сообщил журналистам в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ходе поездки Мюллер "засвидетельствовала ситуацию по обеим сторонам так называемой контактной линии".

Акция "Самоопределение для Закарпатья" в Будапеште

Несмотря на протест Украины, в Будапеште состоялась акция "Самоопределение для Закарпатья" возле украинского посольства, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непол в Facebook. По ее словам, состоялась акция под посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы изначально заявили, что они выступают за: самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины, выражают протест против "варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

Поножовщина в Кривом Роге

В Кривом Роге посетительница одного из ночных клубов (в 97-ом квартале) устроила поножовщину, ранив троих человек, сообщает Первый криворожский. Информацию об одном пострадавшем подтверждают сотрудники КВП. "До приезда полиции дебоширку закрыли в мужской уборной", — сообщает свидетель поножовщины.

Мужчина разгромил отделение и избил медиков в детской больнице Львова

Молодой мужчина разбил приемное во Львовской городской детской больнице, избив медсестру и хирурга медучреждения, сообщает ZAXID.NET. По информации главного врача больницы Дмитрия Квита, 13 октября мужчина и женщина пришли в приемное отделение детской больницы вместе с ребенком, который себя плохо чувствовал.

"У ребенка была рвота, его осматривал врач. Впоследствии для дополнительного осмотра вызвали хирурга. Отец ребенка внезапно выскочил в коридор и начал крушить регистратуру приемного отделения. Разбитым стеклом травмировалась медсестра. На шум в коридор выбежал хирург, которого неадекватный мужчина избил", — говорится в сообщении.

Тимошенко идет на выборы президента

Лидер парламентской фракции "Батькивщина", экс-премьер-министр Юля Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах. "Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne. "Я больше никому не доверю это дело", — подчеркнула нардеп.

Саакашвили все же решил обжаловать лишение его гражданства Украины

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжалует в украинском суде лишение его гражданства Украины после получения от властей всех необходимых документов, это будет сделано в максимум в течение двух недель. "Иск я подам после того, как смогу убедиться, что все документы… они предоставили. Часть они уже предоставили", — сказал Саакашвили на пресс-конференциею в пятницу.

Чалый и Волкер обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый провел встречу со Специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает украинское диппредставительство. "Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе, и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", — говорится в сообщении.

ЕСПЧ удовлетворил сразу 12 тыс исков украинцев к государству

Европейский суд по правам человека изъял из реестра и передал Комитету министров Совета Европы более 12 тысяч дел, которые касаются невыполнения решений национальных судов в Украине. Соответствующее решение было вынесено 12 октября, сообщается на сайте ЕСПЧ. Судьи вынесли такой вердикт десятью голосами против семи в рамках слушаний по делу "Бурмич и другие против Украины". Они постановили объединить это дело с 12 143 другими, касающимися вопроса невыполнения судебных решений в Украине.

В Запорожье массовые заболевания

В Запорожье зафиксирован рост заболеваемости корью. Об этом сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины. По состоянию на 11 октября зарегистрировано 14 случаев. Среди заболевших 42% составляют лица цыганской национальности, проживающих в Шевченковском районе города. Другие заболевшие находились с ними в контакте. Отмечается, что большинство заболевших не привиты от кори.