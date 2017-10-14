Большой марш УПА в Киеве: провокация или праздник?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина в третий раз готовится отмечать День защитника страны 14 октября. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко вместо Дня защитника Отечества, который традиционно отмечали 23 февраля.

Такая дата была выбрана не случайно. 14 октября отмечается церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, который был особенно важен для запорожских казаков. На Сечи была церковь в честь Богородицы, а также появилась икона "Казацкая Покрова". На праздник казаки проводили советы, выбирали кошевых, старшин, гетмана. Сама же традиция почитания Богородицы как защитницы христиан пришла после введения в Киевской Руси христианства. В 1039 году при Ярославе Мудром в Киеве была освящена Десятинная церковь, первоначальное название которой — церковь Успения Богородицы.

Богородицу почитали также и в Украинской повстанческой армии, а 14 октября отмечается годовщина создания УПА. Ежегодно по Украине в этот день националисты проводят марши и шествия, которые редко когда обходились без потасовок.

В этом году националисты из разных организаций проведут совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" (бывший "Азов") и "ВО Свобода". Мероприятие начнется в парке Шевченко.

"В этом году марш имеет особое значение, ведь 14 октября исполнится 75 лет со дня создания Украинской повстанческой армии", — отметили националисты.

О маршах националистов на 14 октября, а также прогнозы — в обзоре РИА Новости Украина.

Где марш, там и драка

В 2016 году в Киеве в годовщину создания УПА прошли сразу два марша. Первый из них был организован "Свободой", второй "Азовом". Националисты прошли по Крещатику, били в барабаны и жгли файеры. Шествие прошло без инцидентов и завершилось на Михайловской площади. Участники шествия, организованного "Азовом", применили пиротехнические средства возле Киево-Печерской Лавры.

В 2015 году около двух тысяч активистов ВО "Свобода" и "Правого сектора" провели митинг на Михайловской площади в Киеве. Участники акции также прошли маршем по улицам Киева к Лукьяновскому СИЗО, где находились под стражей активисты "Свободы", арестованные по подозрению в причастности к организации беспорядков возле Рады 31 августа. Тогда "Правый сектор" выступил с громким заявлением о готовности брать власть в свои руки.

Марш прошел относительно спокойно, однако милиция завела пять уголовных дел на участников марша по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

В 2014 году во время празднований в Киеве произошли самые масштабные столкновения. Перед заседанием Рады свободовцы провели митинг и праздничный марш к зданию парламента, требуя признать УПА воюющей стороной во Второй мировой. Однако Рада тогда так и не смогла поддержать это решение. С последним неудачным голосованием в правоохранителей полетели петарды, дымовые шашки, огненные смеси, брусчатка, были разбиты несколько окон в здании парламента. В результате столкновений пострадали 15 правоохранителей, были задержаны 37 человек. Однако все политические партии, которые организовывали митинг, свое участие в беспорядках отрицали.

В 2013 году на шествии в Киеве собралось рекордное число участников — около 25 тысяч человек, которым впервые с 2005 года удалось пройти по Крещатику. В целом шествие прошло без инцидентов, несмотря на то, что националисты зажгли файеры и сожгли несколько флагов Компартии.

В 2012 году сторонники ВО Свобода во время шествия сожгли флаги Компартии и Партии регионов. В свою очередь сторонники КПУ провели возле памятника Ленину импровизированный народный трибунал и осуществили "повешение" картонных фигур главнокомандующего УПА Романа Шухевича и лидера ОУН Степана Бандеры.

В 2008 году празднования также прошли с массовыми драками. Сторонники и противники УПА устроили потасовку в Симферополе у храма Святых Равноапостольных князя Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата. В столице драка произошла 18 октября между националистами и спецподразделениями милиции. Основными участниками инцидента стали активисты "Патриота Украины", "Братства", Украинской национал-трудовой партии.

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Возле здания СБУ на улице Владимирской против участников акции "Беркут" применил резиновые палки и слезоточивый газ. В итоге потасовок около 140 участников получили по 1-3 суток админареста, а несколько особо активных – по 7 суток.

Реакция и провокации

По мнению кандидата политических наук Алексея Якубина, такие даты, как 14 октября, уже научились пускать в ход в своих интересах праворадикальные силы, чтобы напомнить о себе.

"Такие даты научились использовать праворадикальные силы, которые как представлены в парламенты, так и находятся вне его. Это помогает им напомнить украинцам о себе — в такие даты они требуют эмоционального внимания в публичном пространстве. Мы видим некое оживление: здесь и "свободовцы", и другие националисты. А эта ниша на сегодняшний день переполнена "конкурирующими конторами", поэтому 14 октября — своеобразная точка мобилизации", — сказал политолог в комментарии РИА Новости Украина.

По его мнению, в этом году на маршах не исключены провокации.

"Не исключаю различных провокаций, так как часть политических сил, устраивающих марши, желает быть в парламенте, и для них важно не исчезать с медийной площадки, к примеру "Нацкорпусу" или "Свободе". Попытка провокаций будет из серии бросания камней и зажигания файеров, также будут пытаться показать некую массовость в преддверии рассмотрения в парламенте законропроекта об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины в Донбассе", — уточнил эксперт.

Он отметил, что возможны какие-либо провокационные акции националистов у здания Министерства обороны.

"В последнее время мы слышим активную критику оборонного сектора, в частности, и со стороны главы МВД Арсена Авакова, "Народного фронта". Возможны провокации под Минобороны в свете последних коррупционных скандалов и событий в Калиновке", — подытожил политолог.

О возможных провокациях на 14 октября заявил и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, однако не со стороны националистов, а "разработанные в России".

"Пусть меня критикуют за это, но я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве, после всего того, что мы документировали в течение последнего года", – заявил Грицак.

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Он также прокомментировал сообщения о возможных нападениях на Киево-Печерскую Лавру 14-17 октября.

"Мы проверяем эту информацию, мы в принципе понимаем ситуацию, которая есть и вокруг Лавры в том числе. Но мне кажется, что в данном случае представители Лавры делают какие-то шаги на опережение, подвергают огласке информацию, чтобы потом избежать возможных инсинуаций. Я скажу откровенно от себя, от СБУ – мы будем делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах", — подчеркнул глава СБУ.

По материалам из открытых источников интернет