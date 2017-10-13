Коррупционный скандал: как "Трейд Коммодити" стала фаворитом тендеров

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Масштабная коррупция и домашний арест

Коррупционный скандал в Минобороны, разразившийся на днях, не утихает. На днях сотрудники САПУ и НАБУ задержали заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Игоря Павловского, которого подозревают в хищении 149 миллионов гривен при закупках топлива для нужд армии. Задержан также директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимир Гулевич.

Речь идет о закупке нефтепродуктов для армии в 2016 году, тендер на поставки которых по 14 лотам выиграла фирма "Трейд Коммодити". Следствием было установлено, что сотрудники Минобороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия "Трейд Коммодити" договорились о закупке топлива по завышенной цене. Фирма выиграла тендер, однако позднее заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. "В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс грн", — сообщили в НАБУ.

Президент Петр Порошенко в ответ на разразившийся скандал заявил, что никому не позволит воровать в армии. "Те, кто будет воровать в армии, – руки поотрубаю", — заявил глава государства.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Павловского, фигурирующего в деле о масштабных хищениях в военном ведомстве.

Вместе с тем, суд отпустил Павловского, которому стало плохо в ходе заседаия, под домашний арест. Павловский в суде все отрицал и заявлял, что никаких документов не подписывал. В течение двух месяцев он должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Также его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он должен сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины.

Павловский – одногруппник Полторака, вместе с которым они в 1997-м окончили Военную академию Вооруженных сил Украины. Задержанный глава департамента госзакупок МОУ Владимир Гулевич был заместителем Павловского, когда Павловский был начальником службы тыла ВСУ.

Глава "Трейд Коммодити" ездил на маршрутке

По данным журналистов, уставный капитал "Трейд Коммодити" из Днепропетровской области составляет 7 400 грн. Со стороны компании НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора фирмы Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого, которые при задержании сбежали.

В СМИ появились данные, что офис "Трейд Коммодити" расположен в обычной хрущевке города Каменское (бывший Днепродзержинск). Фирма занимает три квартиры в двух подъездах на первом этаже, которые были под пристальным видеонаблюдением и сигнализацией, однако она сейчас выключена. Окна хорошо обустроены железными решетками и роллетами.

Inforesist.org Офис "Трейд Коммодити" в хрущевке

Сотрудники офиса никогда не общались с жильцами дома, по сведениям которых, из офиса перед обысками вывозили имущество.

Глава "Трейд Коммодити" Майко, как выяснили журналисты, жил в одной многоэтажек Каменского в квартире с ободранными окнами. По словам очевидцев обысков, они сначала подумали, что силовики являются коллекторами. Люди даже не подозревали, что Майко является основателем и директором компании. По их словам, они неоднократно видели мужчину в очереди на маршрутку.

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Вместе с тем в кэше гугла сохранились вакансии компании: менеджер отдела логистики на зарплату в 5000 гривен и секретарь руководителя на 7000 гривен в месяц.

Тендерный фаворит

Еще два года назад о компании "Трейд Коммодити" из Каменского мало кто знал, но за столь короткий срок фирма стала обеспечивать более половины поставок горюче-смазочных материалов именно для государственных предприятий и учреждений, в частности, Министерства обороны и "Укрзализныци".

На тендерах компания предлагает самую низкую цену и удерживает ее, выигрывая тендер позднее фирма повышает цену. С 2016 года, когда фирма стала активным участником гостендеров на ProZorro, "Трейд Коммодити" выиграла государственных тендеров на 4,8 миллиардов гривен. Кроме тендеров Минобороны, "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзализныци", "Энергоатома", "Центрэнерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского. УЗ в марте и июне обращалась к трейдеру с просьбой снизить цену поставку топлива в связи со снижением его рыночной стоимости, но компания отказалась.

Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что первое громкое коррупционное ЧП с "Трейд Коммодити", о котором стало известно, произошло еще в минувшем году.

"Госрезерв и "Трейд Коммодити" заключили договор на поставку горюче-смазочных материалов. Компания начала их поставлять, но при заливке приобретенного сырья в соответствующие емкости товар начал разлагаться, что свидетельствовало его о низком качестве. Госрезерв отказался принимать такие материалы, после чего господин Адамовский лично пришел к председателю Госрезерва Мосийчуку и начал сначала его убеждать, а затем прибег к угрозам", — сообщил Лещенко.

Как выяснилось, "топливную схему" Минобороны хотели провернуть и в Нацполиции. По словам директора департамента по коммуникации МВД Артема Шевченко, "Трейд Коммодити" использовало схемы для выигрыша в тендере по закупке нефтепродуктов для Национальной полиции Украины на сумму 380 миллионов гривен, однако предложения по всем лотам были отклонены. Наряду с этим СМИ отмечают, что Нацполиция отменила закупку горючего у "Трейд Коммодити" не из-за махинаций компании и сделала это с нарушениями.

В то же время министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян ранее сообщал, что "Трейд Коммодити" является компанией из орбиты влияния частного предпринимателя Андрея Адамовского — партнера близкого друга президента Игоря Кононенко – Александра Грановского.

В начале этого года, по данным СМИ, Адамовский признал, что финансирует фирму "Трейд Коммодити", но заявил, что владельцем компании это его не делает. .

Старые-новые схемы

В истории Украины уже есть случаи громких махинаций с топливом и скандальными поставками нефтепродуктов. 90-ые годы дали целую серию таких компаний "Бриг", "Буртекс", "Фианит", "Бизон", "Силио", "Лютия", "Олимп", "Тирас", "Одесса Блек Си", "АРИ" — они поставляли до 75% светлых нефтепродуктов с льготным налогообложением. В стоимость нефтепродуктов включался НДС, который впоследствии возмещался из бюджета. Позднее выражение "бизон" стало нарицательным, а все подобные фирмы, "подчищающие бюджет" стали называть "бизонами".

Возрождение таких схем по нефтепродуктам произошло в 2010 году, когда на рынке появилась скандальная "Ливела". Фирма получила от власти право не платить акцизы и импортные пошлины в виде льгот. Уже через несколько месяцев такой деятельности "дочки" "Ливелы" контролировали 70% рынка, навязывая другим игрокам свои условия. К удешевлению нефтепродуктов это не привело, хотя и затормозило рост цен. Загадочная фирма через год просто растворилась в воздухе, не уплатив в бюджет свыше трех миллиардов гривен налогов. СМИ связывали фирму с депутатом-регионалом Владимиром Зубиком, отмечая, что такие схемы существуют в Украине исключительно с одобрения и участия в них властей.

По материалам из открытых источников интернет