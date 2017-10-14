Мужчина разгромил отделение и избил медиков в детской больнице Львова

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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Молодой мужчина разбил приемное во Львовской городской детской больнице, избив медсестру и хирурга медучреждения, сообщает ZAXID.NET.

По информации главного врача больницы Дмитрия Квита, 13 октября мужчина и женщина пришли в приемное отделение детской больницы вместе с ребенком, который себя плохо чувствовал.

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"У ребенка была рвота, его осматривал врач. Впоследствии для дополнительного осмотра вызвали хирурга. Отец ребенка внезапно выскочил в коридор и начал крушить регистратуру приемного отделения. Разбитым стеклом травмировалась медсестра. На шум в коридор выбежал хирург, которого неадекватный мужчина избил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медсестра с сотрясением мозга и глубокой раной лба была госпитализирована, также госпитализирован хирург, который вследствие сильных ударов получил перелом затылочной кости, околоорбитальную гематому и сотрясение мозга легкой степени.

Во время происшествия женщина с ребенком покинули больницу, а хулигана задержала полиция. Мужчина пояснил, что был на эмоциях.

Патрульная полиция Львова Мужчина разгромил приемное отделение детской больницы во Львове

В сообщении Львовского горсовета отмечается, что во время просмотра видеозаписи инцидента "было заметно, что мужчину трясло". Патрульным, которые прибыли на вызов, он объяснил, что просил неотложной помощи для своего ребенка, а ему сказали подождать.

Пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская уточнила, что мужчину сразу доставили в Шевченковский отдел полиции, с ним проводят необходимые следственные действия. По ее словам, 23-летний львовянин был трезвым. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ ("хулиганство").

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Позже выяснилось, что мужчина уже имеет криминальное прошлое. В 15 лет он был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. За решеткой он провел пять лет.

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