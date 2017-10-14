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    Происшествия

    Мужчина разгромил отделение и избил медиков в детской больнице Львова

    (обновлено: )11210
    Патрульным полицейским, которые прибыли на вызов, задержанный мужчина объяснил, что просил неотложной помощи для своего ребенка, однако сказали подождать.
    Городская детская больница Львова
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Молодой мужчина разбил приемное во Львовской городской детской больнице, избив медсестру и хирурга медучреждения, сообщает ZAXID.NET.

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    По информации главного врача больницы Дмитрия Квита, 13 октября мужчина и женщина пришли в приемное отделение детской больницы вместе с ребенком, который себя плохо чувствовал.

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    "У ребенка была рвота, его осматривал врач. Впоследствии для дополнительного осмотра вызвали хирурга. Отец ребенка внезапно выскочил в коридор и начал крушить регистратуру приемного отделения. Разбитым стеклом травмировалась медсестра. На шум в коридор выбежал хирург, которого неадекватный мужчина избил", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что медсестра с сотрясением мозга и глубокой раной лба была госпитализирована, также госпитализирован хирург, который вследствие сильных ударов получил перелом затылочной кости, околоорбитальную гематому и сотрясение мозга легкой степени.

    Во время происшествия женщина с ребенком покинули больницу, а хулигана задержала полиция. Мужчина пояснил, что был на эмоциях.

    Патрульная полиция Львова
    Мужчина разгромил приемное отделение детской больницы во Львове

    В сообщении Львовского горсовета отмечается, что во время просмотра видеозаписи инцидента "было заметно, что мужчину трясло". Патрульным, которые прибыли на вызов, он объяснил, что просил неотложной помощи для своего ребенка, а ему сказали подождать.

    Пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская уточнила, что мужчину сразу доставили в Шевченковский отдел полиции, с ним проводят необходимые следственные действия. По ее словам, 23-летний львовянин был трезвым. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ ("хулиганство").

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    Позже выяснилось, что мужчина уже имеет криминальное прошлое. В 15 лет он был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. За решеткой он провел пять лет.

    Ранее сообщалось, что девушка устроила поножовщину в ночном клубе Кривого Рога. 

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