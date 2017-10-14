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    Происшествия

    Девушка устроила поножовщину в ночном клубе Кривого Рога

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    По данным очевидцев, посетительница одного из ночных клубов города ранила ножом троих человек. Дебоширку удалось закрыть в мужской уборной.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Кривом Роге посетительница одного из ночных клубов (в 97-ом квартале) устроила поножовщину, ранив троих человек, сообщает Первый криворожский

    Информацию об одном пострадавшем подтверждают сотрудники КВП.

    1kr.ua
    Поножовщина в ночном клубе Кривого Рога

    "До приезда полиции дебоширку закрыли в мужской уборной", — сообщает свидетель поножовщины.

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    На место происшествия прибыл наряд полиции, проводятся следственные действия.

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге во время ссоры 19-летняя девушка зарезала своего 18-летнего парня. 

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