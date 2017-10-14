Девушка устроила поножовщину в ночном клубе Кривого Рога

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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Кривом Роге посетительница одного из ночных клубов (в 97-ом квартале) устроила поножовщину, ранив троих человек, сообщает Первый криворожский.

Информацию об одном пострадавшем подтверждают сотрудники КВП.

1kr.ua Поножовщина в ночном клубе Кривого Рога

"До приезда полиции дебоширку закрыли в мужской уборной", — сообщает свидетель поножовщины.

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На место происшествия прибыл наряд полиции, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге во время ссоры 19-летняя девушка зарезала своего 18-летнего парня.