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    Происшествия

    Поножовщина в Одессе. Рецидивист напал на молодую пару

    (обновлено: )13912
    В полиции сообщили, что неизвестный мужчина с ножом в руках, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина нанес ножевые ранения парню и девушке.
    На месте нападения в Одессе
    guard.np.gov.ua

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре, сообщает Управление полиции охраны в Одесской области.

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    "Наряд реагирования немедленно прибыл на вызов. К ним обратилась продавец и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом в руках беспричинно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина нанес ножевые ранения парню и девушке. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 34-летний одессит", — сообщает полиция.

    Очевидцы происшествия пытались совершить самосуд над злоумышленником.

    На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции Суворовского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

    По данному факту сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части первой ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится комплекс оперативно-следсьтвенных мероприятий.

    Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

    Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.

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