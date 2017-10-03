Поножовщина в Одессе. Рецидивист напал на молодую пару

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Одессе мужчина в нетрезвом состоянии в магазине нанес ножевые ранения молодой паре, сообщает Управление полиции охраны в Одесской области.

"Наряд реагирования немедленно прибыл на вызов. К ним обратилась продавец и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом в руках беспричинно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина нанес ножевые ранения парню и девушке. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 34-летний одессит", — сообщает полиция.

Очевидцы происшествия пытались совершить самосуд над злоумышленником.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции Суворовского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

По данному факту сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части первой ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится комплекс оперативно-следсьтвенных мероприятий.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.