Кровавый захват спортклуба в Киеве: поножовщина и много раненых

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Массовый конфликт произошел в Дарницком районе Киева в спортивном клубе "Восход" на улице Бориспольской в четверг, шесть человек госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"Предварительно выяснилось, что конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание: новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещения, утром между ними и людьми, которые там занимались, возник конфликт, а затем — драка. В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные — сбежали), еще у одного — из травматического оружия, у остальных — травмы тела", — говорится в сообщении.

Facebook спортклуба "Восход" Попытка захвата спортклуба "Восход" в Киеве

По данным полиции, человек, который, вероятно, ранил людей ножом, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его доставят в управление полиции.

Всех участников конфликта, которые находятся на месте, доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших — устанавливают и разыскивают.

Facebook спортклуба "Восход" Попытка захвата спортклуба "Восход" в Киеве

Вместе с тем пользователи соцсетей отмечают, что среди "захватчиков" были люди спортивного телосложения, которые ранее уже были замечены в ходе конфликтов вокруг скандальных строек в столице.

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Ранее сообщалось, что конфликт, разгоревшийся между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб.

Напомним, в минувшем месяце пациент львовской психбольницы захватил заложников.