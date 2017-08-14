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    Пьянка под Киевом закончилась поножовщиной, есть жертвы

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    Молодой человек нанес одному собутыльнику восемь ударов ножом в грудную клетку, брюшную полость и плечо, а второму - пять проникающих ударов в брюшную полость.
    Поножовщина в городе Узин Киевской области
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Конфликт, разгоревшийся в воскресенье между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб, еще один пострадал, сообщает пресс-служба областной полиции.

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    Инцидент произошел ночью в одном из баров: во время совместного распития спиртного между 32-летним мужчиной и двумя его знакомыми, между собой кумовьями, 36-ти и 45-ти лет, возник конфликт.

    "Разъяренный парень, который раньше работал на скотобойне, оценил, что самостоятельно не в состоянии расправиться с обидчиками. Побежал домой и взял свое орудие труда — нож. Младшему нанес около 8-ми колото-резаных ударов в грудную клетку, брюшную полость и плечо. Старшему нанес около 5-ти проникающих ударов в брюшную полость", — сказано в сообщении.

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    В результате 45-летний мужчина скончался, его окровавленный труп нашли недалеко от бара, 36-летнего мужчину доставили в больницу. Обидчик задержан. Следователи возбудили уголовные производства по факту умышленного убийства и покушения на умышленное убийство.
    ГУ НП в Киевской области/Facebook, 14 августа 2017

    Ранее сообщалось, что неизвестные в понедельник совершили разбойное нападение на охранника в городе Буче недалеко от Киева, он госпитализирован.

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