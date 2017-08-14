Пьянка под Киевом закончилась поножовщиной, есть жертвы

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Конфликт, разгоревшийся в воскресенье между тремя мужчинами в населенном пункте Узин Киевской области, завершился поножовщиной, один погиб, еще один пострадал, сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел ночью в одном из баров: во время совместного распития спиртного между 32-летним мужчиной и двумя его знакомыми, между собой кумовьями, 36-ти и 45-ти лет, возник конфликт.
"Разъяренный парень, который раньше работал на скотобойне, оценил, что самостоятельно не в состоянии расправиться с обидчиками. Побежал домой и взял свое орудие труда — нож. Младшему нанес около 8-ми колото-резаных ударов в грудную клетку, брюшную полость и плечо. Старшему нанес около 5-ти проникающих ударов в брюшную полость", — сказано в сообщении.
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Ранее сообщалось, что неизвестные в понедельник совершили разбойное нападение на охранника в городе Буче недалеко от Киева, он госпитализирован.