Смертельная любовь. В Кривом Роге девушка зарезала парня

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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Кривом Роге Днепропетровской области 19-летняя девушка зарезала своего парня.

В Металлугическом районе на улице Сергея Параджанова в одной из квартир между 19-летней девушкой и ее 18-летним возлюбленным произошла ссора. В ходе "разборок" девушка пырнула ножом своего бойфренда в область паха, сообщает krnews.ua.

Спасти юношу не удалось. Он умер от потери крови. Полиция задержала убийцу. Ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле Южного вокзала неизвестный мужчина ранил ножом в поясницу 33-летнего мужчину и 37-летнюю бездомную женщину.