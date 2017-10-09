наверх
09.10.201713:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельная любовь. В Кривом Роге девушка зарезала парня

    (обновлено: )23010
    Сообщается, что во время ссоры 19-летняя девушка пырнула ножом своего бойфренда в область паха, спасти его не удалось.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Кривом Роге Днепропетровской области 19-летняя девушка зарезала своего парня.

    В Металлугическом районе на улице Сергея Параджанова в одной из квартир между 19-летней девушкой и ее 18-летним возлюбленным произошла ссора. В ходе "разборок" девушка пырнула ножом своего бойфренда в область паха, сообщает krnews.ua.

    Спасти юношу не удалось. Он умер от потери крови. Полиция задержала убийцу. Ей грозит тюремное заключение.

    Ранее сообщалось, что в Харькове возле Южного вокзала неизвестный мужчина ранил ножом в поясницу 33-летнего мужчину и 37-летнюю бездомную женщину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Бабкин
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Выдача денег в банке. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Референдум о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись