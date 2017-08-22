В Николаеве пьяная ссора в маршрутке закончилась поножовщиной

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве конфликт между двумя пассажирами маршрутки закончился дракой и ножевым ранением одного из них, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, 35-летний николаевец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил 48-летнего пассажира маршрутки в том, что он наступил на ногу его девушке.

Национальная полиция Украины Мужчина ударил ножом пассажира маршрутки

"Обменявшись взаимными оскорблениями, мужчины вышли на остановке общественного транспорта по ул. 3-й Слободской, где продолжили выяснение отношений уже на кулаках. Причинив несколько ударов оппоненту, пострадавший вместе с любимой оставили место происшествия, но тот, придя в себя, достал из кармана раскладной нож и догнав обидчика, ударил его", — говорится в сообщении.

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Мужчина задержан. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Злоумышленнику сообщено о подозрении, мера пресечения избирается.

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