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    В Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину

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    Сообщение о конфликте между пациентами поступило в полицию от дежурной медсестры. Пьяные разборки устроили 61-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 26-летний парень.
    В Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину
    ГУ НП Тернопольской области

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в противотуберкулезном диспансере подрались двое пациентов, в результате один из них оказался в реанимации с ножевым ранением, а другой — в СИЗО, сообщается на сайте Нацполиции.

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    Сообщение о конфликте между пациентами поступило в полицию от дежурной медсестры. Пьяные разборки устроили 61-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 26-летний парень.

    "Сначала младший из оппонентов ударил кулаком в лицо жителя села Ренив, а тот, долго не раздумывая, побежал на кухню, схватил нож и всадил 26-летнему парню в живот", — говорится в сообщении.

    "Потерпевший с проникающим ранением и повреждением жизненно важных органов в настоящее время находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое. 61-летнего мужчину полицейские задержали. Выяснилось, что он имеет не одну судимость именно за нанесение тяжких телесных повреждений", — сообщили в полиции.

    ГУ НП Тернопольской области
    В Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину

    Ранее сообщалось, что в Киеве вечеринка в ресторане закончилась поножовщиной. В полночь в дежурную часть Дарницкого управления полиции от охранника ресторана поступило сообщение о том, что одному из гостей нанесли ножевые ранения.

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