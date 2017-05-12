КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в противотуберкулезном диспансере подрались двое пациентов, в результате один из них оказался в реанимации с ножевым ранением, а другой — в СИЗО, сообщается на сайте Нацполиции.

Сообщение о конфликте между пациентами поступило в полицию от дежурной медсестры. Пьяные разборки устроили 61-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 26-летний парень.

"Сначала младший из оппонентов ударил кулаком в лицо жителя села Ренив, а тот, долго не раздумывая, побежал на кухню, схватил нож и всадил 26-летнему парню в живот", — говорится в сообщении.

"Потерпевший с проникающим ранением и повреждением жизненно важных органов в настоящее время находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое. 61-летнего мужчину полицейские задержали. Выяснилось, что он имеет не одну судимость именно за нанесение тяжких телесных повреждений", — сообщили в полиции.

ГУ НП Тернопольской области В Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину

Ранее сообщалось, что в Киеве вечеринка в ресторане закончилась поножовщиной. В полночь в дежурную часть Дарницкого управления полиции от охранника ресторана поступило сообщение о том, что одному из гостей нанесли ножевые ранения.