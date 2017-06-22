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    Во Львовской области семейная ссора переросла в поножовщину

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (220)

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    По информации полиции, 50-летний мужчина вернулся домой нетрезвый и начал конфликтовать со своей женой и тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и ударил зятя по голове. После этого травмированный зять ушел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену и тестя.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Во Львовской области семейная ссора стала причиной поножовщины. В результате происшествия три человека попали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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    Вчера, 21 июня, около 22.00 в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи в медицинское учреждение с телесными повреждениями доставлены двое мужчин и одна женщина.

    Правоохранители установили, что пострадавшие являются родственниками и проживают вместе в одном из сел Стрыйского района. Телесные повреждения получили во время семейной ссоры, возникшей между ними около 21.30.

    Как выяснили правоохранители, 50-летний мужчина вернулся домой нетрезвый и начал конфликтовать со своей женой и тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и ударил зятя по голове. После этого травмирован зять ушел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену и тестя.

    Всех участников конфликта госпитализированы в центральную районную больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома.

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