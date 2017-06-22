Во Львовской области семейная ссора переросла в поножовщину

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Во Львовской области семейная ссора стала причиной поножовщины. В результате происшествия три человека попали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Вчера, 21 июня, около 22.00 в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи в медицинское учреждение с телесными повреждениями доставлены двое мужчин и одна женщина.

Правоохранители установили, что пострадавшие являются родственниками и проживают вместе в одном из сел Стрыйского района. Телесные повреждения получили во время семейной ссоры, возникшей между ними около 21.30.

Как выяснили правоохранители, 50-летний мужчина вернулся домой нетрезвый и начал конфликтовать со своей женой и тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и ударил зятя по голове. После этого травмирован зять ушел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену и тестя.

Всех участников конфликта госпитализированы в центральную районную больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома.