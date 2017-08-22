В Запорожской области в пьяном ДТП разбился капитан полиции

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Запорожской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Двадцать второго августа около 1:30 на автодороге "Запорожье-Орехов" произошло дорожно — транспортное происшествие. Водитель автомобиля Ford 1985 года рождения, житель Ореховского района, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21063" под управлением 32-летнего полицейского", — говорится в сообщении.
В результате аварии временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела ГУНП капитан полиции Игорь Ковальский погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Ковальский родился 5 августа 1985 году. С апреля 2015 года работал следователем следственного отделения Запорожского районного отделения полиции Днепровского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Успешно прошел переаттестацию. В настоящее время временно исполнял обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела ГУНП.
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