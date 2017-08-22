В Запорожской области в пьяном ДТП разбился капитан полиции

ГУ Нацполиции в Запорожской области

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Запорожской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Двадцать второго августа около 1:30 на автодороге "Запорожье-Орехов" произошло дорожно — транспортное происшествие. Водитель автомобиля Ford 1985 года рождения, житель Ореховского района, в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21063" под управлением 32-летнего полицейского", — говорится в сообщении.

В результате аварии временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела ГУНП капитан полиции Игорь Ковальский погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

ГУ Нацполиции в Запорожской области ВАЗ-21063

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Ковальский родился 5 августа 1985 году. С апреля 2015 года работал следователем следственного отделения Запорожского районного отделения полиции Днепровского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Успешно прошел переаттестацию. В настоящее время временно исполнял обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела ГУНП.

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