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    В Киеве пьяная ссора родственников переросла в поножовщину: есть жертвы

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    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта" (134)

    (обновлено: )220
    Инцидент произошел в квартире многоэтажки на проспекте Маяковского на столичной Троещине, в которой в течение длительного времени между двумя семьями возникали бытовые конфликты.
    Нож. Архивное фото
    Пресс-служба Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Убийство произошло на столичной Троещине, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"
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    "В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на проспекте Маяковского подрались родственники. Правоохранители выехали на место вызова. Во время проверки выяснилось, что в двухкомнатной квартире проживает две семьи. В течение длительного времени между семьями возникали бытовые конфликты", — говорится в сообщении.

    Поздно вечером состоялась очередная ссора, которая перешла в драку. Именно тогда, не справившись со своими эмоциями, 41-летний киевлянин кухонным ножом несколько раз ударил 46-летнего оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался.

    Сообщается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что драка между посетителями одесского кафе закончилась смертью одного из них.

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