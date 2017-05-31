В Киеве пьяная ссора родственников переросла в поножовщину: есть жертвы

Пресс-служба Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Убийство произошло на столичной Троещине, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажки на проспекте Маяковского подрались родственники. Правоохранители выехали на место вызова. Во время проверки выяснилось, что в двухкомнатной квартире проживает две семьи. В течение длительного времени между семьями возникали бытовые конфликты", — говорится в сообщении.

Поздно вечером состоялась очередная ссора, которая перешла в драку. Именно тогда, не справившись со своими эмоциями, 41-летний киевлянин кухонным ножом несколько раз ударил 46-летнего оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался.

Сообщается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что драка между посетителями одесского кафе закончилась смертью одного из них.