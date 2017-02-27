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    В Киеве конфликт пьяных маршрутчиков закончился поножовщиной

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (426)

    (обновлено: )56
    По предварительной информации, конфликт между маршрутчиками произошел во время празднования дня рождения. Пострадавший в срочном порядке был госпитализирован в БСП.
    Конфликт маршрутчиков в Киеве
    Facebook "Киев оперативный"

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Мужчина получил ножевое ранение в спину в результате конфликта с сослуживцами в столице.

    "На улице Гомельской, в частном доме, часть которая сдаётся в аренду троим водителям маршрутных автобусов, праздновали день рождения. Изрядно выпив, между участниками празднования произошёл конфликт, который закончился тем, что один из участников получил ножевое ранение в спину", — говорится в сообщении в Facebook.

    Facebook "Киев оперативный"
    Конфликт маршрутчиков в Киеве

    Пострадавший в срочном порядке был госпитализирован в БСП.

    "На место оперативно прибыли экипажи ППОП совместно с патрульной полицией и задержали нападавшего, который собирался скрыться с места преступления", — уточняется в сообщении.

    Ранее сообщалось, что полиция разоблачила преступную группировку, которая координировала сеть борделей в Киеве и области.

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