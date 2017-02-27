В Киеве конфликт пьяных маршрутчиков закончился поножовщиной

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Мужчина получил ножевое ранение в спину в результате конфликта с сослуживцами в столице.

"На улице Гомельской, в частном доме, часть которая сдаётся в аренду троим водителям маршрутных автобусов, праздновали день рождения. Изрядно выпив, между участниками празднования произошёл конфликт, который закончился тем, что один из участников получил ножевое ранение в спину", — говорится в сообщении в Facebook.

Facebook "Киев оперативный" Конфликт маршрутчиков в Киеве

Пострадавший в срочном порядке был госпитализирован в БСП.

"На место оперативно прибыли экипажи ППОП совместно с патрульной полицией и задержали нападавшего, который собирался скрыться с места преступления", — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила преступную группировку, которая координировала сеть борделей в Киеве и области.