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    В мире

    Глава МИД ФРГ: повлиять на конфликт в Украине извне сложно

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    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (65)

    (обновлено: )20601
    Зигмар Габриэль отметил, что не понимает, почему стороны конфликта в Украине не придерживаются договоренностей о прекращения огня, которые ранее были достигнуты.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Оказать влияние на конфликт в Украине извне сложно, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, информирует агентство Рейтер.

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    Габриэль, который в минувшую субботу впервые принял участие во встрече глав МИД "нормандского формата", отметил также, что не понимает, почему стороны конфликта в Украине не придерживаются договоренностей о прекращения огня.

    Напомним, министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Украина, Россия и Франция) прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа.

    В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Павел Климкин, Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро. Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

    На заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля.

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