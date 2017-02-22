Глава МИД ФРГ: повлиять на конфликт в Украине извне сложно

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Оказать влияние на конфликт в Украине извне сложно, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, информирует агентство Рейтер.

Габриэль, который в минувшую субботу впервые принял участие во встрече глав МИД "нормандского формата", отметил также, что не понимает, почему стороны конфликта в Украине не придерживаются договоренностей о прекращения огня.

Напомним, министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Украина, Россия и Франция) прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа.

В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Павел Климкин, Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро. Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

На заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля.