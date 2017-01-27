Новым главой МИД Германии стал Зигмар Габриэль

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности главы МИД и передал полномочия председателю Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю, церемония прошла в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю.

Вначале президент Йоахим Гаук в соответствии со статьей 64 конституции ФРГ освободил Штайнмайера от должности министра иностранных дел, а Габриэля — от должности министра экономики, технически это производится по предложению канцлера Германии.

"Именем Федеративной Республики Германия я освобождаю Франка-Вальтера Штайнмайера от его должности главы МИД, благодарю его и выражаю ему признание", — сказал Гаук.

Габриэля с назначением на пост главы немецкой дипломатии поздравила канцлер Германии Ангела Меркель, которая присутствовала на церемонии.

Читайте также: Штайнмайер: я констатирую кризис в Евросоюзе

Также статс-секретарь министерства экономики Бригитта Циприс назначена министром экономики.

Напомним, ранее Штайнмайер и Габриэль выразили обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе.