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    Новым главой МИД Германии стал Зигмар Габриэль

    (обновлено: )7010
    Вначале президент Йоахим Гаук в соответствии со статьей 64 конституции ФРГ освободил Штайнмайера от должности министра иностранных дел, а Габриэля - от должности министра экономики, технически это производится по предложению канцлера Германии.
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности главы МИД и передал полномочия председателю Социал-демократической партии (СДПГ) и бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю, церемония прошла в резиденции президента ФРГ, замке Бельвю.

    Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Андрей Хунко
    wikipedia
    Штайнмайер и Донбасс: ошибки немецкого политика

    Вначале президент Йоахим Гаук в соответствии со статьей 64 конституции ФРГ освободил Штайнмайера от должности министра иностранных дел, а Габриэля — от должности министра экономики, технически это производится по предложению канцлера Германии.

    "Именем Федеративной Республики Германия я освобождаю Франка-Вальтера Штайнмайера от его должности главы МИД, благодарю его и выражаю ему признание", — сказал Гаук.

    Габриэля с назначением на пост главы немецкой дипломатии поздравила канцлер Германии Ангела Меркель, которая присутствовала на церемонии.

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    Также статс-секретарь министерства экономики Бригитта Циприс назначена министром экономики.

    Напомним, ранее Штайнмайер и Габриэль выразили обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе.

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