Лавров: встреча глав МИД "нормандской четверки" не принесла результатов

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что больших результатов на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) достигнуто не было.

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"Четверка" рассмотрела ход выполнения тех договоренностей, которые достигли президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии в ноябре (2016 года) в Берлине… Мы сегодня отметили, что, к сожалению, больших результатов на этих направлениях принятых решений в Берлине достигнуто не было. Но в таком небольшом позитиве, как все сказали, то, что контактная группа в очередной раз договорилась, что 20 февраля начнется режим прекращения огня и начнется отвод тяжелых вооружений. Мы активно поддержали такое решение, но, естественно, выразили убеждение, что на этот раз нельзя допускать срыва. Посмотрим, как стороны на это отреагируют", — заявил Лавров по итогам встречи министров "нормандской четверки" и мероприятий конференции по безопасности в Мюнхене.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.