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    Политика

    "Нормандский формат": реального результата не будет - эксперт

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (53)

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    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что смысла нет привлекать сегодня США к "нормандскому формату".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во время мюнхенской конференции по безопасности состоялась очередная встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Стороны договорились о прекращении огня в Донбассе с 20 февраля. О договоренности заявили министры иностранных дел Германии и Франции, подчеркнув, что ее выполнение будет предпосылкой начала политического процесса.

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    REUTERS Stefan Wermuth
    Лебедь, рак и щука. Чем закончатся переговоры "нормандской четверки"

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что полноформатные переговоры состоятся в марте в Париже. Также в ходе встречи глава МИД Украины предложил провести встречу на уровне военных представителей.

    И еще несколько заявлений от участников этих переговоров можно назвать "новыми". Первая — это решение о сохранении существующего формата переговоров без включения в него США, вторая — призыв прекратить торговую блокаду Донбасса, а третье заявление, что удалось договориться о доступе Красного Креста к пленным в Донбассе.

    Об очередной встрече в нормандском формате высказался политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Очевидно, ожидать прорыва или реального результата невозможно в нынешних условиях всесторонней такой растерянности и такого тотального тупика, в котором сегодня оказался и запад, а не только конфликт на Донбассе, и "минский процесс", и "нормандский формат". Мы видим, что кругом неопределенность, и эта неопределенность проявилась в договоренностях, чтобы пока не привлекать США к "нормандскому формату". Но все же понимают, что без США невозможен прорыв в рамках минских соглашений, а с другой стороны на сегодня политика США, в том числе, по Украине, по Донбассу, она характеризуется какой-то импровизацией, амбивалентностью и даже контроверсийностью, так и смысла нет привлекать сегодня США к "нормандскому формату", — считает эксперт.

    Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Павел Климкин, Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро.

    Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

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