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    В мире

    МИД Германии раскритиковал обе стороны конфликта в Донбассе

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    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (68)

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    Как заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результат, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей".
    Зигмар Габриель
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Без выполнения минских соглашений есть риск "усиленной военной эскалации со многими дальнейшими жертвами со стороны гражданских и продолжения застоя в политическом процессе", заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

    Министр призвал обе стороны выполнять минские соглашения.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    По словам Габриэля, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результат, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей".
    Он также напомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности и Киев, и Москва уверяли, что используют свое влияние для реализации договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой 15 февраля.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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