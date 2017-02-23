МИД Германии раскритиковал обе стороны конфликта в Донбассе

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Без выполнения минских соглашений есть риск "усиленной военной эскалации со многими дальнейшими жертвами со стороны гражданских и продолжения застоя в политическом процессе", заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

Министр призвал обе стороны выполнять минские соглашения.

По словам Габриэля, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результат, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей".

Он также напомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности и Киев, и Москва уверяли, что используют свое влияние для реализации договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой 15 февраля.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.