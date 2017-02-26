наверх
26.02.201720:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция разоблачила сеть борделей в Киеве и области

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (425)

    (обновлено: )26
    Месячная выручка группировки достигала более полутора миллиона гривен. Согласно информации, в масштабной спецоперации принимали участие 200 правоохранителей.
    Полиция разоблачила сеть борделей в Киеве и области
    ГУ НП в Киевской области

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция разоблачила преступную группировку, которая координировала сеть борделей в Киеве и области. В масштабной спецоперации принимали участие 200 правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

    Пистолет
    RIA News
    Как 100 лет назад. В Одессе – невиданный разгул криминала

    Месячная выручка группировки достигала более полутора миллиона гривен.

    Координацию деятельности и общее руководство указанного преступной группировки осуществляли 15 человек. Они осуществляли контроль над более 60 проститутками, которые предоставляли услуги сексуального характера как в "притонах" с круглосуточной охраной, так и на выездных заказах. Среди задержанных — 4 диспетчера и 7 водителей-телохранителей, которые доставляли проституток по адресам, обеспечивали их охрану и выполняли функцию инкассаторов.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция разоблачила преступную группировку – "монополиста" в сфере угонов авто в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Премия "Оскар". Архивное фото
    "Оскар-2017". Номинанты
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты