Полиция разоблачила сеть борделей в Киеве и области

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция разоблачила преступную группировку, которая координировала сеть борделей в Киеве и области. В масштабной спецоперации принимали участие 200 правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Месячная выручка группировки достигала более полутора миллиона гривен.

Координацию деятельности и общее руководство указанного преступной группировки осуществляли 15 человек. Они осуществляли контроль над более 60 проститутками, которые предоставляли услуги сексуального характера как в "притонах" с круглосуточной охраной, так и на выездных заказах. Среди задержанных — 4 диспетчера и 7 водителей-телохранителей, которые доставляли проституток по адресам, обеспечивали их охрану и выполняли функцию инкассаторов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция разоблачила преступную группировку – "монополиста" в сфере угонов авто в Украине.