Адвокат: заказное убийство практически невозможно расследовать

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева недалеко от станции метро "Позняки" неизвестный застрелил мужчину.

По свидетельствам очевидцев, мужчине выстрелили в спину несколько раз, когда он подходил к машине, припаркованной на обочине. Убийца скрылся с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета. В столице введен план "Перехват", сообщили в киевской милиции.

Сразу после убийства полиция не называла личность застреленного. Впоследствии это сделал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко, который сообщил, что выстрелом в спину был застрелен советник директора государственного концерна "Укрспирт" Виктор Панков.

По словам Геращенко, полиция будет рассматривать все версии убийства, начиная от личных отношений и заканчивая профессиональной деятельностью.

Юридический аспект этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Facebook Евгения Лосовского Евгений Лосовский

То, что советник главы "Укрспирта" Виктор Панков был застрелен на улице, практически в утренний час пик говорит, что к преступлению тщательно готовились, за жертвой следили?

— Если бы сейчас рядом с нами в студии находились старые сотрудники уголовного розыска, убойных отделов, истина на самом деле одна. Все, что я вижу из открытых источников, исходя из собственного опыта, говорит о следующем. На самом деле предварительный этап заказа и убийства предполагает показательную деятельность с точки зрения как такового наказания гражданина, потому что при большом количестве свидетелей, начиная с автомобиля, то, что я видел в открытых источниках, так же, как и свидетельских показаний, однозначно ухудшает ситуацию разыскиваемых лиц. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, возможно, дальше следует продолжение, потому что однозначно есть тот, кто должен был увидеть, услышать и кому… это мои предположения, ни в коем случае не загадки, должен был увидеть и узнать.

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— Конечно. Те, кто работают на самом деле по предварительным заказам по убийству, однозначно стараются сделать это менее показательно, с наименьшим количеством свидетелей, а, возможно, вообще с их отсутствием. Это первое. Второе. С точки зрения профессиональной деятельности, личной и кого-либо других ветвей на сейчас сказать абсолютно невозможно, потому что сейчас происходит реальный план стандартных мероприятий, которые включают систему перехват, опрос свидетелей, соответственно, родственников.

Поэтому мы так быстро ситуацию однозначно не увидим. Теперь третье. На самом деле для того, чтобы расследовать настолько резонансное преступление, как убийства, заказные убийства, необходимо следователи очень высокого уровня. Учитывая количество в данном случае резонансных событий в городе Киеве, количество следователей, способных расследовать данное дело, критически мало. Поэтому тут вопрос даже не в возможностях самой Нацполиции, а в количестве этих людей, которые могут расследовать данные преступления, которые падают на одну голову одного следователя.

nnovosti.info Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"

Теперь о четвертом. На самом деле, чтобы люди понимали то, что сразу объявили либо предварительно подозреваемым лицом, как правило, больше процентные составляющие не совпадают. В принципе, следователи, однозначно отрабатывают версию, наиболее вероятную. Но надеяться на то, что данное лицо подозреваемое и будет фактически исполнителем, всегда есть большая доля сомнений. Это о том, чтобы никому не ждать быстрых результатов, потому что это уже для тех, кто не связан профессионально с этими вопросами.

Учитывая дерзость произошедшего, это говорит о подготовке, это говорит о том, что план "Перехват" на сегодняшний момент, и сами сотрудники понимают — это редкая удача, не сработал на сегодня, и есть золотая истина — кто работал в уголовном розыске, что не надо куда-либо убегать и не способны абсолютно находится на территории города Киева, и это является наиболее трудноразыскиваемым мероприятием. Даже было бы легче, если бы они куда-то выехали. Поэтому агентурной сети на сегодняшний момент та, которая была ранее, нет, и говорить об этих результатах на сегодняшний момент, я бы так оптимистично не говорил.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев и депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире "ГС" прокомментировали убийство советника главы ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и проанализировали, кому оно может быть выгодно.

Напомним, юрист Анна Маляр в эфире Голоса Столицы заявила, что расследованию убийства Павла Шеремета, вероятно, мешает кто-то в правоохранительных органах.