Золотарев: заказчиков убийства сотрудника "Укрспирта" не найдут

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Во вторник, 30 мая, около восьми утра в Дарницком районе Киева просто на улице расстреляли советника главы госпредприятия "Укрспирта" Виктора Панкова.

Примечательно, что 30 марта произошло нападение на другого сотрудника ГП "Укрспирт" — заместителя директора Игоря Ильчишина.

Застреленный Виктор Панков в 2014 году возглавлял "Укрспирт", в частности был и.о. директора предприятия, которое является монопольным производителем спирта в Украине. А в 2016 году Панков был руководителем аппарата "Укрспирт".

Кстати, по факту хищений в "Укрспирте", совершенных в апреле-июне 2014 года, 3 октября 2014 года ГСУ МВД Украины начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (хищение госсредств в особо крупных размерах).

Кому может быть выгодно это убийство, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Вы можете связать трагическое событие с тем, что предприятие "Укрспирт" является фигурантом многих скандалов?

— Действительно, крайне скандальная и резонансная история, к сожалению, закончившаяся трагически. Дело в том, что "Укрспирт" — одно из тех государственных предприятий, где мы видим национализацию убытков и приватизацию прибыли. Именно поэтому за контроль над этим предприятием всегда шла достаточно ожесточенная и без каких-то сантиментов и правил борьба. Так было и в этот раз. Собственно, одна из причин, по которой дальнейшее пребывание в своей должности министра Кутового стало невозможным, как раз и является ситуация вокруг "Укрспирта". Предприятие "Укрспирт", где только ленивый не говорил о масштабах коррупционной схемы этого предприятия, очевидно, в отношении экс-директора кто-то поступил, применил калькулятор для окончательных расчетов. Убивают в Украине, как правило, за деньги. И в данном случае эта трагическая история с экс-директором является лишним тому подтверждением. Но тут еще присутствует и другой элемент. Сегодня произошло и другое трагическое событие — в Никополе убит руководитель районной организации партии "Видродження" Бондаренко в ходе разбойного нападения. Пострадала его жена. Я веду к тому, что пока министр и его компания советников комментируют все, что ни попадя, пиарятся без устали, расхваливают уровень доверия к полиции, страну захлестнула криминальная волна.

При этом Аваков говорит, что у нас уровень раскрытия улучшился на 25%.

— Людей интересует не статистика, не громкие заявления министров — людей интересует личная безопасность. А с этим, я думаю, согласятся все, дело обстоит крайне плохо, если не провально.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

Тем не менее, ниточки могут вести к представителям бывшей власти, или все же — к действующей?

— Я думаю, что тут, зачем заниматься гаданием на кофейной гуще, явно нити ведут к тем, кто, очевидно, был причастен к этому теневому бизнесу с колоссальной прибылью. И скорее всего, я думаю, эти люди остались… были и при предыдущей власти, думаю, они не потеряли своих позиций и при нынешней.

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Это убийство будет раскрыто?

— Вот как раз у меня большие сомнения, что удастся выйти на заказчиков. Если исполнителя и удастся задержать, то у меня большой скепсис, что удастся выйти на тех, кто заказал это преступление.

Напомним, юрист Анна Маляр в эфире Голоса Столицы заявила, что расследованию убийства Павла Шеремета, вероятно, мешает кто-то в правоохранительных органах.