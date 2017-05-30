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    Фотоленты

    Фотоитоги 30 мая: убийство экс-руководителя "Укрспирта", прорыв трубы в Киеве, ДТП под Мелитополем

    (обновлено: )116
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    Ликвидация последствий масштабного прорыва магистрального трубопровода в Киеве
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    Активисты Движения новых сил, партии бывшего губернатора Одессы Михаил Саакашвили во время съезда в Киеве
    Элина Свитолина из Украины празднует победу во время теннисного матча на Открытом чемпионате Франции в Ролан Гаррос
    Дорожные работы на дороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече
    Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили во время открытого съезда партии Движение новых сил возле здания Министерства юстиции в Киеве
    Последствия урагана в Москве
    Теракт в Багдаде
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    nnovosti.info
    Ликвидация последствий масштабного прорыва магистрального трубопровода в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    Активисты Движения новых сил, партии бывшего губернатора Одессы Михаил Саакашвили во время съезда в Киеве
    Активисты "Движения новых сил", партии бывшего губернатора Одессы Михаил Саакашвили во время съезда в Киеве.
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Элина Свитолина из Украины празднует победу во время теннисного матча на Открытом чемпионате Франции в Ролан Гаррос
    Элина Свитолина из Украины празднует победу во время теннисного матча на Открытом чемпионате Франции в Ролан Гаррос
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Дорожные работы на дороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече
    Дорожные работы на дороге М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече
    УНИАН
    Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили во время открытого съезда партии Движение новых сил возле здания Министерства юстиции в Киеве
    Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили во время открытого съезда партии "Движение новых сил" возле здания Министерства юстиции в Киеве
    УНИАН
    Последствия урагана в Москве
    Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Теракт в Багдаде
    twitter.com/ahmusawi
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva

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    Утром во вторник в Киеве на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. Позже стало известно, что убитым является бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков. 

    Смотрите также: Первые кадры с места убийства бывшего руководителя "Укрспирта" в Киеве

    Две маршрутки столкнулись во вторник утром в Запорожской области, в результате аварии пострадали 32 человека, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, авария произошла около 07.30 в Мелитопольском районе на автодороге Харьков-Симферополь — там столкнулись маршрутный автобус "Богдан" и микроавтобус Mercedes Sprinter.

    Смотрите также: Столкновение "Богдана" и микроавтобуса под Мелитополем: кадры с места ЧП

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