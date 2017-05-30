Фотоитоги 30 мая: убийство экс-руководителя "Укрспирта", прорыв трубы в Киеве, ДТП под Мелитополем

Утром во вторник в Киеве на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля Audi красного цвета сделал несколько выстрелов в мужчину, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину. Позже стало известно, что убитым является бывший временно исполняющий обязанности Государственного предприятия "Укрспирт" Виктор Панков.

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Две маршрутки столкнулись во вторник утром в Запорожской области, в результате аварии пострадали 32 человека, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, авария произошла около 07.30 в Мелитопольском районе на автодороге Харьков-Симферополь — там столкнулись маршрутный автобус "Богдан" и микроавтобус Mercedes Sprinter.

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