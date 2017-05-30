Столкновение "Богдана" и микроавтобуса под Мелитополем: кадры с места ЧП

Две маршрутки столкнулись во вторник утром в Запорожской области, в результате аварии пострадали 32 человека, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, авария произошла около 07.30 в Мелитопольском районе на автодороге Харьков-Симферополь — там столкнулись маршрутный автобус "Богдан" и микроавтобус Mercedes Sprinter.

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"В результате пострадали 32 человека, из которых в настоящее время 13 госпитализированы. Погибших нет", – сообщили в ГСЧС.

На месте работают спасатели.