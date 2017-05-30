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30.05.201711:29
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    Фотоленты

    Столкновение "Богдана" и микроавтобуса под Мелитополем: кадры с места ЧП

    (обновлено: )70
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    0619.com.ua
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    0619.com.ua
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info
    На трассе под Мелитополем перевернулся автобус с пассажирами
    news.mspravka.info

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    Две маршрутки столкнулись во вторник утром в Запорожской области, в результате аварии пострадали 32 человека, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, авария произошла около 07.30 в Мелитопольском районе на автодороге Харьков-Симферополь — там столкнулись маршрутный автобус "Богдан" и микроавтобус Mercedes Sprinter.

    Смотрите также: Смертельное ДТП на мосту Патона в Киеве. Момент аварии

    "В результате пострадали 32 человека, из которых в настоящее время 13 госпитализированы. Погибших нет", – сообщили в ГСЧС.

    На месте работают спасатели.

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