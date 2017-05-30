Под Мелитополем перевернулась маршрутка: более 30 пострадавших

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Маршрутный автобус "Богдан" утром во вторник столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на автодороге Харьков — Симферополь в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате пострадали 32 человека, из которых в настоящее время 13 госпитализированы. Погибших нет", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в результате ДТП "Богдан", в котором находились пассажиры, перевернулся.

0619.com.ua Под Мелитополем перевернулась маршрутка

Причины аварии уточняются. На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf, которое произошло в ночь на понедельник в Новой Одессе Николаевской области, погибли водитель и пассажир.