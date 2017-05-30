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    Под Мелитополем перевернулась маршрутка: более 30 пострадавших

    (обновлено: )16
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка
    0619.com.ua

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Маршрутный автобус "Богдан" утром во вторник столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на автодороге Харьков — Симферополь в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "В результате пострадали 32 человека, из которых в настоящее время 13 госпитализированы. Погибших нет", — говорится в сообщении.

    По данным местных СМИ, в результате ДТП "Богдан", в котором находились пассажиры, перевернулся.

    0619.com.ua
    Под Мелитополем перевернулась маршрутка

    Причины аварии уточняются. На месте работают правоохранители.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf, которое произошло в ночь на понедельник в Новой Одессе Николаевской области, погибли водитель и пассажир.

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