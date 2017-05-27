ДТП с участием автомобиля ГПУ произошло в Киеве, виновник скрылся

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу произошло ДТП с участием автомобиля, которым, предположительно, управлял сотрудник Генеральной прокуратуры.

Резонансное происшествие произошло на улице Дмитрия Луценко, сообщает "Киев Оперативный" на свой странице в Facebook.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry влетел в припаркованный Chevrolet. От удара Aveo отбросило в рядом стоящий автомобиль Hyundai. Водитель-виновник скрылся, однако оставил на месте аварии госномер AA0023MO.

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"Через несколько минут наряд Управления полиции охраны находит автомобиль на улице Софии Ковалевской. Понятное дело, что без водителя за рулём, вместо него была открытая бутылка пива. Toyota серьезно побита, возможно, убежала не с одного ДТП", — говорится в сообщении.

Facebook Киев Оперативный ДТП с участие авто Генпрокуратуры

Также сообщается, что возле Toyota были найдены документы на имея Базюченко Василия, сотрудника ГПУ.

На месте работает следственно-оперативная группа. Автомобиль эвакуируют.

KyivOperativ ДТП с участием автомобиля ГПУ

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