наверх
25.05.201711:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В МИДе подтвердили информацию о гибели украинцев в ДТП в России

    (обновлено: )103
    Консул Украины сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины. Причины и обстоятельства выясняются, отметили в четверг в пресс-службе департамента консульской службы МИД Украины.
    ДТП в Новгороде, в котором погибли шесть украинцев
    gibdd.ru

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Консул Украины подтвердил, что в ДТП в Новгороде пострадали украинцы, причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщила в четверг пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

    "Консул Украины сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины. Причины и обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении департамента в Twitter в четверг.

    Ранее сообщалось, что шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе "М10" в Новгородской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере