В МИДе подтвердили информацию о гибели украинцев в ДТП в России

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Консул Украины подтвердил, что в ДТП в Новгороде пострадали украинцы, причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщила в четверг пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

"Консул Украины сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины. Причины и обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении департамента в Twitter в четверг.

Ранее сообщалось, что шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе "М10" в Новгородской области.