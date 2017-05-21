В Одессе автомобиль полиции попал в ДТП, пострадала девушка

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. ДТП с участием автомобиля патрульной полиции произошло на поселке Котовского в Одессе в субботу, 20 мая, сообщает "Трасса Е-95".

"На перекрестке Днепропетровской дороги и улицы Заболотного автомобиль полиции столкнулся с "Мерседесом", затем вылетел на тротуар и врезался в магазин и терминал для пополнения счета. По предварительным данным, пострадала девушка — водитель "Мерседеса", — говорится в сообщении.

Трасса Е-95 В Одессе автомобиль полиции попал в ДТП

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Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, около 17:50 был получен вызов оператора 102 — пожар в магазине. Патрульный автомобиль ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами, на перекрестке и произошло столкновение с "Мерседесом".

Ранее пресс-служба патрульной полиции Львова сообщила, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Авария произошла около пяти часов утра в селе Горное Стрыйского района.