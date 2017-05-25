ДТП в России: погибли шесть украинцев

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе "М10" в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак попала в серьезное ДТП и была госпитализирована в тяжелом состоянии.