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    ДТП в России: погибли шесть украинцев

    (обновлено: )53601
    В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины. Обстоятельства ДТП выясняются.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Шесть граждан Украины, по предварительным данным, погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе "М10" в Новгородской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    "В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины", — сказал собеседник агентства.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

    Ранее сообщалось, что мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак попала в серьезное ДТП и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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