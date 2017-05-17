Полицейскому из Николаева дали 5 лет за ДТП, в котором погибли 4 человека

КИЕВ, 17 мая — РАИ Новости Украина. Полицейский Валерий Агаджанов приговорен к пяти годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли четыре человека.

Смертельная авария произошла прошлой зимой в центре Николаеве, правоохранитель не справился с управлением и потерял контроль над авто.

"Последний год подозреваемый провел в СИЗО в ожидании приговора. На заседаниях суда выглядел подавленным. Очевидцы засвидетельствовали, что BMW Агаджанова значительно превысила допустимую в городе скорость, сообщает ТСН.

"Один из ключевых свидетелей, когда во время следственного эксперимента в районе аэропорта разогнали автомобиль до 180 км/ч, сказал, что именно на такой скорости ехал автомобиль, которым управлял обвиняемый", — рассказал прокурор Александр Кирпотенко.

В салоне, кроме водителя — работника полиции охраны, — находились двое его бывших коллег и двое девушек, которых он подвозил до ночного клуба. В результате ДТП погибли все четверо пассажиров, водитель иномарки почти не пострадал.

"Я потерял друзей, с которыми провел половину своей жизни. Конечно, я считаю себя виноватым", — заявил подсудимый. По его словам, BMW ехала 120 км/ч, а причиной ДТП стала выбоина на дороге. "Машину подбросило, я ударился головой о крышу. На ровном участке дороги моя машина проехала бы перекресток без препятствий", — уверяет Агаджанов.

В зале суда присутствовали родители погибших, которые считают виновным именно водителя.

Как отмечается, приговором остались недовольны обе стороны процесса. "Просили максимальный срок – 10 лет, учитывая, что была нарушена скорость движения", — пояснил отец одного из погибших. Адвокат подсудимого считает, что следствие не установило связи между превышением скорости и аварией.

Накануне сообщалось о смертельном ДТП в Киеве с участием мотоцикла.