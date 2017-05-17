наверх
17.05.201705:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полицейскому из Николаева дали 5 лет за ДТП, в котором погибли 4 человека

    (обновлено: )4
    В салоне автомобиля BMW, кроме водителя - работника полиции охраны, - находились двое его бывших коллег и двое девушек, которых он подвозил до ночного клуба. В результате ДТП погибли все четверо пассажиров.
    ДТП в Николаеве с четырьмя погибшими
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 17 мая — РАИ Новости Украина. Полицейский Валерий Агаджанов приговорен к пяти годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли четыре человека.

    Смертельная авария произошла прошлой зимой в центре Николаеве, правоохранитель не справился с управлением и потерял контроль над авто.

    "Последний год подозреваемый провел в СИЗО в ожидании приговора. На заседаниях суда выглядел подавленным. Очевидцы засвидетельствовали, что BMW Агаджанова значительно превысила допустимую в городе скорость, сообщает ТСН.

    ДТП в Николаеве
    npu.gov.ua
    Крупное ДТП в Николаеве: за рулем BMW был полицейский

    "Один из ключевых свидетелей, когда во время следственного эксперимента в районе аэропорта разогнали автомобиль до 180 км/ч, сказал, что именно на такой скорости ехал автомобиль, которым управлял обвиняемый", — рассказал прокурор Александр Кирпотенко. 

    В салоне, кроме водителя — работника полиции охраны, — находились двое его бывших коллег и двое девушек, которых он подвозил до ночного клуба. В результате ДТП погибли все четверо пассажиров, водитель иномарки почти не пострадал.

    "Я потерял друзей, с которыми провел половину своей жизни. Конечно, я считаю себя виноватым", — заявил подсудимый. По его словам, BMW ехала 120 км/ч, а причиной ДТП стала выбоина на дороге. "Машину подбросило, я ударился головой о крышу. На ровном участке дороги моя машина проехала бы перекресток без препятствий", — уверяет Агаджанов.

    В зале суда присутствовали родители погибших, которые считают виновным именно водителя.

    Как отмечается, приговором остались недовольны обе стороны процесса. "Просили максимальный срок – 10 лет, учитывая, что была нарушена скорость движения", — пояснил отец одного из погибших. Адвокат подсудимого считает, что следствие не установило связи между превышением скорости и аварией. 

    Накануне сообщалось о смертельном ДТП в Киеве с участием мотоцикла. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Стычка во время "Марша Победы" в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском