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    В Киеве после ДТП повреждена опора платформы для пассажиров метро

    (обновлено: )58
    КП "Киевский метрополитен" сообщает, что ДТП произошло на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная", движение поездов в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений.
    ДТП в Киеве на Левобережной
    @KyivOperativ

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена. 

    ДТП на Левобережной в Киеве. Видео
    Facebook Andrey Khrustaliov
    Необычное ДТП близ метро "Левобережная" в Киеве. Кадры с места ЧП

    Напомним, накануне вечером в Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода. "Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная". Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений", — говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

    По данным ТСН, основной удар пришелся на платформу, по которой ходят пассажиры.

    Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро "Левобережная"

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